謝嘉怡當選後曝光率一直高企。(資料圖片)

上屆港姐冠軍黃嘉雯被指坐「冷板凳」。(葉志明攝)

今屆港姐冠軍謝嘉怡,一當選已經工作不斷,已經做過兩個大騷又接到樓盤廣告搵真銀,反而上屆冠軍黃嘉雯好似被遺忘,幾乎坐足一年「冷板凳」。外界一直將兩屆冠軍作比較,但呢日佢哋居然約埋一齊食下午茶,齊齊著白色衫襯到絕,仲頭貼頭合照,黃嘉雯寫上「Afternoon tea with this one 謝嘉怡」睇嚟好熟稔,大家都估唔到原來佢哋私下會係好姐妹呀。