木棘証人｜張秀文演活港女Yuki　現實係慳妹兼孝順女仲好長情

張秀文眨下眼已入行十年，演戲方面終於有令人記得嘅角色。（Instagram/@sammicheung926）

2010年港姐亞軍入行，現年33歲嘅張秀文眨下眼已經入行十年，多年來大家對佢印象都停留喺綜藝節目演出。最近TVB熱播劇集《木棘証人》中，張秀文飾演羅子溢 （原名羅仲謙）嘅港女女友Yuki，拜金又造作，背男友搭上富二代仲推卸責任指責男友窮，令人相當討厭。但現身生活中張秀文不但唔拜金，仲好慳家好孝順兼好長情。

戲中張秀文飾演嘅港女YUKI真係好令人討厭。（影片截圖）

張秀文家中排行最細，曾攻讀香港大學化學系，不過大學一年級時因為媽媽患病，決定退學賺錢養家，其後再考入城大攻讀工商管理學系，半工讀身兼多份兼職，包括做模特兒、兼職售貨員以及到酒吧當「拳手」。入行後張秀文為慳錢，好多時淘寶購買平價服飾，亦唔怕品流複雜曾租住九龍城劏房。

現實生活中張秀文係慳妹兼孝順女。（資料圖片）

感情方面張秀文亦好長情，與前TVB經理人男朋友仇耀斌從拍拖到同居，度過超過7年感情先分手收場，同劇中角色可謂完全相反。張秀文都喺IG笑言：「我知Yuki好衰，但係今晚佢都會繼續咁衰，對唔住呀。」