35歲林熹瞳擺喜酒　豪戴過30卡鑽飾總值140萬：我哋係小康之家！

恭喜晒！35歲林熹瞳（Rachel）今日（31/10）與老公Carson在九龍塘擺婚宴，邀請親友好友到場。林熹瞳一出場時就吸引傳媒的注意力，皆因她戴着一條鑲滿鑽石的頸鍊，手上還有一顆超巨型鑽戒！

林熹瞳（Rachel）今日（31/10）與老公Carson在九龍塘擺婚宴酒。（劉智源攝）

林熹瞳（Rachel）解釋，因為疫情關係教堂行禮的日子需要延期，也因此行禮與酒席需要分開兩日進行，不過她也十分感恩親友好友在今晚抽空出席婚宴。林熹瞳接受《香港01》時表示，婚後生活比以往更加甜蜜：「佢瞓咗覺望住佢個樣都會笑，覺得終於唔使搵。」這時候她的老公Carson還馬上送了一個飛吻給老婆。

林熹瞳（Rachel）今日戴住30卡，超過140萬鑽飾。（劉智源攝）

家姐林聞恩就表示十分滿意妹夫，讚他對父母十分孝順。（劉智源攝）

Rachel身上戴着的鑽飾吸引眾人目光，她就解釋說只是合作伙伴贊助的：「鑽飾贊助超過140萬，全部加埋有30卡，頸鏈就係21卡，好緊張吖，我仲專登安排咗人保護我啲飾物。求婚戒指就兩卡幾，四捨五入兩卡，哈哈哈。」老公Carson坦言：「呢個就十萬以上，未到廿萬。」更笑說為了抱得美人歸是需要「落重本」。另外，Carson又透露自己為一個瑞士錶品牌擔任品牌經理：「我哋係做發光錶嘅，唔係搵好多。」Rachel也補充說：「我哋係小康之家。」