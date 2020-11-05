暖男爸爸︱鄭中基開便利店被指𢯎贊助　靈感來自監製台灣親身經歷

由鄭中基與張可頤擔正的ViuTV劇集《暖男爸爸》，自上星期首播以來，無論人物、故事、對白、場景，都成功引起觀眾討論。有網民留意到，「Konbini Mart便利店」與保險公司的場景（羅芷明的工作地方）經常於劇中出現，而此劇既有「FWD富衛保險」冠名贊助，又有「地捫」（Del Monte）、「雀巢咖啡」（NESCAFÉ）、「楊協成」、「嘉士伯啤酒」、韓國食品品牌「Binggrae」等產品贊助，難免令人聯想到劇組是否為遷就廣告客戶，才刻意於劇本裏加插上述兩大元素，令產品置入（Product Placement）很聰明地跟畫面糅合，看起來順理成章。然而身兼編劇、導演、監製三職的戚家基（Peter）直言，一切都是觀眾想太多，「我最初Propose呢個故事嗰陣，已經係有保險單同埋便利店，呢兩樣嘢係我人生最低點嘅救生圈。」 撰文：游大東

阿榮（鄭中基飾）在妻子離世後，以保險賠償金經營「Konbini Mart便利店」，並聘用阿E（章尾而飾）為全職員工。（《暖男爸爸》劇照）

由鄭中基與張可頤擔正的ViuTV劇集《暖男爸爸》，自上星期首播以來，無論人物、故事、對白、場景，都成功引起觀眾討論。有網民留意到，「Konbini Mart便利店」與保險公司的場景（羅芷明的工作地方）經常於劇中出現，而此劇既有「FWD富衛保險」冠名贊助，又有「地捫」（Del Monte）、「雀巢咖啡」（NESCAFÉ）、「楊協成」、「嘉士伯啤酒」、韓國食品品牌「Binggrae」等產品贊助，難免令人聯想到劇組是否為遷就廣告客戶，才刻意於劇本裏加插上述兩大元素，令產品置入（Product Placement）很聰明地跟畫面糅合。然而身兼編劇、導演、監製三職的戚家基（Peter）直言，一切都是觀眾想太多，「我最初Propose呢個故事嗰陣，已經係有保險單同埋便利店，呢兩樣嘢係我人生最低點嘅救生圈。」

妻子「鯨魚」余超瓊（余香凝飾）突然離世，令林世榮（鄭中基飾）難以接受，霎時間墮進絕望深淵，完全自我放棄，就連兒子「暴龍哥」（賴柏綸飾）的日常生活也無法應付，終於在好友Lantau（強尼飾）和「鯨魚」的保險顧問羅芷明（張可頤飾）協助下，阿榮的生活回正軌，學習照顧兒子，又按照亡妻的意願，用她購買保險而獲得的賠償金開設便利店，名為「Konbini Mart」。參考ViuTV日前公開的劇集拍攝花絮，於中環奧卑利街取景的「Konbini Mart」，完全假戲真做，除了裝潢跟真正的便利店沒有分別，店內擺放的大量熟食，比如燒賣、咖喱魚旦、關東煮、炸雞統統都是食得落肚，而雪櫃亦擺放大量飲品，包括阿E（章尾而飾）用來「潑走」阿Chok（曾贊學飾）的罐裝咖啡，以及Lantau其中一位女友Jennifer（陳欣妍飾）用來製作「抹茶香檳芭菲」的枝裝香檳。

阿榮（鄭中基飾）經營的「Konbini Mart便利店」，有如日劇《深夜食堂》裏的「食堂」（めしや），是劇情發生的主要場景。（《暖男爸爸》劇照）

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執導《打噴嚏》長居台灣 見證便利店日常觸發靈感

便利店有嘢賣很正常，但Peter笑言，於劇中加插便利店的元素，絕對不是為了贊助，保險公司的設定亦然。先講便利店，Peter透露，設計劇本時之所以要讓阿榮開便利店，是基於「呢盤生意人人都做到」的角度考慮，繼而呼應故事主題 ── 由一個修成正果的暖男爸爸，以旁觀者身份，看一班依然在城市裏身陷感情地獄的各種癡男怨女。「便利店係24小時營業，各種唔同階層嘅客人都有，佢係同庶民生活最貼近嘅。另一方面，打理一間便利店，由櫃檯收銀到執貨倉，就連清潔都要兼顧，係一份好Humble嘅工作，加上便利店拍出嚟，（畫面）都會係色彩繽紛。」Peter坦言，這個故事構思背後，源自7年前在台北生活的親生經歷。

由柯震東擔正做主角的《打噴嚏》，塵封多年之後早前終於在香港上映，而這套電影的其中一位導演就是Peter（另一位導演是柯孟融），他因此曾於2013年至2014年間於台灣暫居，「我樓下有間Family Mart，我成日會睇到舖入面嗰個店長做嘢，佢哋（公司）有提供好全面嘅照顧俾員工，例如真係有親子營），嗰陣時，我對便利店嘅生活印象好深刻，佢係一個避風港，客人可以喺入面避雨、等車、等人，就好似Edward Hopper啲畫入面嘅地方咁。」Edward Hopper是19世紀美國著名畫家，透過畫框散發城市裏的孤獨情緒和疏離感覺聞名於世，「《暖男爸爸》有一集，芷明就同Brandon（柳俊江飾）提起Edward Hopper嘅畫。」Peter說。「我覺得如果鯨魚要安排一條路畀阿榮照顧暴龍哥，佢會知道開一間便利店係丈夫可以做到嘅一件事，所以絕對唔關Product placement嘅事。」

保險公司是《暖男爸爸》另一個主要場景，很多場對話都在辦公室裏發生，周三（4/11）播出的第八集，羅芷明（張可頤飾）與Bianca（陳俞希飾）閒聊阿Ted與Lantau一幕，牆上海報清楚見到冠名贊助「富衛保險」的字樣。（電視截圖）

阿榮劇中遭遇是導演自身經歷

至於保險公司這個設定，同樣並非為了吸引贊助商才存在，「保險公司嗰樣嘢，（設計上）對男主角嚟講係要意想不到，（寫劇本時）我覺得喺呢個CASE入面，比較難話佢老婆平時儲咗筆錢喺度，最方便嘅處理係佢老婆死咗，當佢真係以為乜都冇晒，然後有個消息喺個天跌落嚟，突然間有人話，你老婆有個咁樣的安排。」說穿了，這是Peter的親身經歷。多年前，Peter與已故的導演陳木勝開公司跟嘉禾一同開合資公司，「我哋打算開發一個叫《108+》嘅Project，當時計劃係有電影、電視、遊戲開發等等，但後來做緊籌備嘅時候科網爆破，嘉禾又清盤，我欠落一筆債，因為長時間冇收入，生活支出又好多，我有向前妻借落一啲錢，大概廿幾萬。」人在絕處，灰心難免，正當Peter面對未來日子不知如何是好時，某天突然收到保險經紀的電話。「我講到明唔幫襯，佢話唔緊要，出嚟傾下偈啦，咁我就出去同佢傾。」

對方果然是來聊天的。他提醒Peter說，原來這家保險公司幾年前因為上市掛牌，向客戶派發股票，「佢問我仲有冇揸住啲股票，我話我完全唔知道有呢件事。佢就話，如果你一直都冇處理，啲股票就等於佢哋公司上市後一路揸住，佢話而家真係唔知升咗幾多倍，叫我查一查。」被人這麼提醒，從來不理會那些資產收況與銀行信函的Peter，決定扚起心肝了解，並將持有的股票完全出售，「總之折讓咗嗰舊錢就係廿幾萬，係能夠幫我還咗筆錢畀前妻，嗰次對我嚟講係一次好大嘅經歷，我覺得冥冥中個天真係安排，已經鋪定咗一條咁嘅路，我自己係完全唔知，直到最絕處、最需要幫忙嘅時候，就出現咗呢件事。」柳暗花明，絕處逢生，所有事情重新開始，大概是人生必經，Peter深信這些事，能夠勾起觀眾共鳴，所以決定將自身的經歷變成劇本，造就今次《暖男爸爸》的出現。

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