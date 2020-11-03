全民造星III︱花姐爆鬧袁晴晴靠新聞博上位：你不停咁樣諗呀！

ViuTV真人騷《全民造星》第三季昨晚（2/11）首播，今屆比賽主要招募已入行、有經驗的參賽者，最後共有83個參賽者爭奪50個正式入圍名額。

大會邀請了上屆導演Eric Kwok（郭偉亮）、卓韻芝及音樂人Joey Tang（鄧建明）擔任評審，如三位評審中有兩人或以上評參賽者合格，導師林二汶和彭秀慧就要鬥快爭參賽者入自己組別；不合格的參賽者則會被分配至復活區，等待空餘位置；合格但未獲導師挑選的參賽者則交由評審決定所屬組別。

全民造星III︱彭秀慧二汶爆金句 花姐最Mean：你攞個騷嚟賺錢？

五位質素最差的參賽者被花姐狠批之餘，更問是否考慮退賽。（節目截圖）

由於今屆參賽者質素參差，部分質素和表現較差的參賽者被節目監製「花姐」黃慧君揪出，當面狠評之餘，更問他們會否考慮退賽，其中多位參賽者被鬧至爆喊。

當被花姐問會否考慮退賽，「最差5人組」的其中四位都表示不會退選。當鏡頭焦點落在入行11年，現年29歲的袁晴晴時，花姐火氣最猛，皆因她一開始被鬧爆後仍笑臉盈盈地接受電視台訪問，但之後再上舞台後卻一副楚楚可憐的模樣，，「啱啱我見到一個shot就係，我見你係pantry，好開心咁做緊訪問。所以麻煩你，唔好畀呢個樣我睇。」

點擊下圖觀看晴晴爆喊樣：

花姐鬧爆晴晴：你認為你都係有新聞可以紅？

之後花姐批評晴晴無實力，只想靠負面新聞上位，問她是否仍然保持這種想法，晴晴喊爆回答：「我好想紅，但我都好想行正面，我係一個女仔，我都唔想行負面。」花姐繼續鬧：「你認為你都係有新聞可以紅呀！你不停咁樣諗呀！你不停同我講你唔想要negative嘅形象，但你不停地同人講你係做花瓶呀！」最後晴晴的去留則成為了節目懸念，稍後才會揭曉結果。