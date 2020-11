2020美國大選(US Elections)今日(3/11)進入關鍵投票日,葉玉卿大女胡芷欣(Victoria)便在Instagram限時動態中轉載一系列圖片,列明「人們投票給特朗普(Donald Trump)的140以上個理由」,而圖片由支持特朗普的「FREEDOM FOR FACTS」製作。

不過,胡芷欣就強調自己並非呼籲選民票投特朗普:「My story is NOT meant to convince you to vote for one or the other. Just encouraging people to entertain an idea without accepting nor denying it.(我嘅限時動態唔係為咗說服你去投特定嘅候選人,而係想鼓勵大家去不置可否咁思考呢個睇法)」。

點擊下圖觀看相關圖片,以及胡芷欣的性感靚相: