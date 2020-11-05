蔡一傑憶述《寶貝對不起》有靈異故事：好似對鬼魂道歉咁

香港電台第二台節目《音樂說》主持王耀祖最近邀請草蜢成員蔡一傑作客，他在節目中透過自選歌曲，回味成長與演藝經歷，緬憶已逝恩師。

成長於基層家庭的蔡一傑，提及童年回憶最深刻的畫面，莫過於母親啟發及培育他的舞蹈興趣：「細個嘅娛樂就係喺屋企同阿媽一齊聽歌，佢教我跳舞，我會喺地下灑爽身粉等個人跣啲，然後我哋就拖住手跳《The Twist》，好開心！」他十分感激母親贈予他的美妙聲線，並為日後出道播下歌唱表演的種子。

蔡一傑、《音樂說》主持王耀祖。

蔡一傑說到選取歌曲《寶貝對不起》為草蜢的代表作，全因背後蘊含既靈異又感動的故事。他指上海一家百貨公司連續十年定時播放《寶》，因傳聞指該公司前身是亂葬崗，不時出現小孩靈體搗亂，公司高層播放此曲後，便不再發生奇怪事：「因為首歌嘅歌詞『寶貝，對不起』好似對佢哋（鬼魂）道歉咁。」《寶》在上海慰藉亡靈，在隔岸台灣則安撫生者：「台灣監獄入面嘅囚犯，做咗好多錯事，佢哋會寫信去電台用『寶貝，對不起』開首,向家人同對唔住嘅人講對不起。自己嘅音樂可以感動咁多人，真係人生無悔。」

《寶貝對不起》為草蜢的代表作。（資料圖片）

草蜢三子當年比賽落選後，因獲梅艷芳賞識而被提攜出道，這是人所共知的故事。蔡一傑對恩師梅姐的思念從未休止，憶談起師徒鮮為人知的相處點滴，至今仍歷歷在目。蔡一傑與梅姐初次邂逅於比賽面試，在草蜢表演途中，場地突然停電，眼前一片昏暗，梅姐立即著在場眾人冷靜，指導工作人員點燃蠟燭，期間與草蜢聊天得知他們親自填詞及編舞，留下了良好印象。梅姐性格直率親民，早年更特意家訪草蜢：「佢想了解屋邨仔嘅生活，想嚟我屋企做家訪，我就立刻搵埋隔離鄰居做保安，由佢一落車就要手拉手阻擋人群。我屋企好簡陋，只係得張摺櫈畀佢坐，但佢完全冇架子，好理解基層屋邨生活係咩一回事。」

蔡一傑對恩師梅姐的思念從未休止。

由蔡一傑作曲的草蜢代表作之一《怎麼天生不是女人》，可謂見證草蜢成長的重要里程碑，張國榮更曾在羅文生日會上，特意點唱此歌送給蔡一傑：「Leslie 特登走嚟同我講好鍾意呢首歌，話『好掂呀！』喺生日會途中，佢突然點唱《怎麼天生不是女人》，二話不說就跳上火爐平面上當舞台唱歌。一個偶像喺咁私人嘅場合，將我嘅作品唱畀我聽，真係好開心，人生無憾。」

得到哥哥稱讚真係人生無憾。。(IG圖片)

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