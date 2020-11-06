【爸爸去哪兒】小公主夏天長大了　變混血美人獲讚眼睛最漂亮

內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，一班可愛到暈的星二代，俘虜了不少觀眾，令到節目長拍長有，經過歲月洗禮，節目中的萌娃也各自變成靚仔美女，而第3季的夏天(Poppy)，是一位加台混血小美女，轉眼間她已長得亭亭玉立，充滿青澀的少女感，將來若然入行，肯定星途無限。

夏天在《爸爸去哪兒3》，被讚是小公主。（影片截圖）

夏天英文名是Kyana Poppy Downs，父親是來自加拿大的夏克立，活躍於台灣演藝界，而夏天媽媽是歌手黃嘉千，加台混血兒的夏天，眼仔碌碌，樣子可愛，5歲時參加錄製《爸爸去哪兒3》，性格活潑的她，被觀眾戲稱她是沒有公主病的小公主，她跟劉燁兒子，中法混血兒劉諾一同年，在節目中頗多互動，被視為金童玉女。

下圖有童星夏天歷年變化：

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近日夏克立Po出女兒夏天近照，雖然只得11歲，已長得亭亭玉立，而且她樣子較為早熟，舉手投足充滿少女感，清純甜美，甚有潛質加入演藝圈。不過網民指夏克立不斷Po出女兒照片，雖然相當吸引眼球，但他卻有借女兒上位之嫌，而且夏天還在求學階段，還是先讓女兒好好讀書，將來才由她自己選擇是否想入行吧。

小夏天長大了，已變成混血美人。（夏克立微博）

同場加映曹格女兒Grace近照：

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