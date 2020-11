女神倪晨曦(Elva)日前(3/11)成功誕下3.53kg(約7.8磅)的兒子,更貼出一張與老公、囝囝的三人碰拳合照,十分溫馨。Elva指生孩子真的是用生命在搏鬥,但看到健康的寶寶出生,一切都值得。

女神倪晨曦日前(3/11)成功誕下3.53kg(約7.8磅)的兒子。(IG/ @misselvani)

Elva昨日(5/11)在IG限時動態上載了兩張囝囝的正面相,一張是他合上雙眼熟睡的樣子,而另一張就是囝囝輕輕皺起眉頭、微微張開眼睛,紅卜卜的面頰加上深邃的雙眼皮,非常可愛。作為媽媽的Elva大為滿意囝囝的雙眼皮,仲話只要一看到囝囝個心就會瞬間融化:「My heart just melted when I saw you(你融化了我的心),雙眼皮請保持」。

