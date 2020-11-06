姚子羚緋聞男友Raymond中環與𡃁模行街　甜笑拖手仔只為睇掌

39歲姚子羚（Elaine）近日被指翻撻舊愛，前Dragon-i董事、失婚人夫Raymond Young，姚子羚至今一直否認復合一事。近日Raymond Young被拍得偕同兩位靚女到中環聚會，期間更與其中一位女士大玩摸手仔。

姚子羚（Elaine）近日被指翻撻舊愛，Raymond Young，姚子羚一直否認復合一事。(網上圖片)

與Raymond Young談心的其中一位靚女原來是曾參加ViuTV真人騷《美選D.n.A》、以及拍過寫真的𡃁模許珮榆（Diva）。Diva和Raymond在茶座貼頭談笑，興起時更摸大家手仔，非常親暱。其後兩人離開茶座行街時，Diva甜笑拉Raymond衣袖，Raymond亦表現得相當受落。

Diva其後回應傳媒時指當時兩人其實在「睇掌」，她自言正在學掌相，故自告奮勇地提出幫Raymond睇掌。（IG@divalina_yu）

Diva其後回應傳媒時指，當時兩人其實在「睇掌」，她自言正在學掌相，故自告奮勇地提出幫Raymond睇掌，希望幫助Raymond的夜店生意。她又指與Raymond相識多時，平時稱他做「哥哥」；她亦不知道姚子羚是否已經與Raymond復合。姚子羚則回應指不會回應感情事。

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