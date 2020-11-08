【天幕下的戀人】阿夢岑寶兒表情勁誇張　6年前淡出娛圈做少奶奶

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎亦已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演「傲翔坊」諮詢處職員Eva的岑寶兒（阿夢）亦已經離開了TVB多年。2012年離巢的她，曾先後為港視（HKTV）和有線電視工作，到2014年5月19日與拍拖不足半年的圈外男友莫如迪閃婚後，便開始淡出娛圈做少奶奶，而她在2015年亦誕下一女莫善晴，一家三口幸福美滿。

阿夢（右上）經常在《天幕下的戀人》擺出誇張表情。（電視畫面）

另一幕阿夢（左）的誇張表情。（電視畫面）

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2000年參選港姐入行的阿夢，雖然當時未能晉身決賽12強，但賽後卻獲曾志偉賞識，而得到不少亮相機會，當中最多人談論絕對是《皆大歡喜》角色「桂枝」，以及2005年在《繼續無敵獎門人》的走光事件。為有線電視工作期間，她主持過靈異節目《怪談》，拍攝時不但試過被鬼上身衝落海，兼被安排冥婚，非常恐怖。

阿夢曾與梁思浩一起主持有線節目《怪談》。（VCG）

至於為何阿夢叫「阿夢」，其中一個說法是2000年她參與香港小姐期間，經常魂遊太虛擺出一副「發夢樣」，所以有份與她遠赴澳洲拍外景的傳媒便封她做「阿夢」，而另一個說法是，曾志偉見到她的「發夢樣」，忍不住叫「阿夢」。無論來源是傳媒還是曾志偉，總之都是因她時常魂遊所以為其取了這個花名。