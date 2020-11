今日係曾國祥41歲生日。(ig:wongmanyik)

導演曾國祥今天(8日)41歲生日,他老婆王敏奕在IG發布了一張二人穿着泳裝的甜蜜合照,照片中曾國祥抱着王敏奕,同時王敏奕流露着幸福的表情。

二人拍拖多年,王敏奕早就表示曾國祥除了是她老公更是一名知心好友,什麼事情也會跟他商量與分享,所以在這張合照中並沒有說老公生日快樂,她寫上:「Happy birthday to my best friend.」不少網友都留言羨慕二人之間的關係是如此親密。

