日劇奧斯卡︱堺雅人憑《半澤2》封視帝　《MIU404》掃4獎成大贏家

由日本權威電視雜誌《The Television》（ザテレビジョン）舉辦的「日劇奧斯卡」（The Television Drama Academy Awards／ザテレビジョンドラマアカデミー賞），由業內人士評審、電視娛樂新聞記者，該雜誌的讀者三個組別一同投票，於多個範疇裏選出最佳作品。 有別以往每3個月舉行一次，今年受世紀疫情影響，「第105屆日劇奧斯卡」的得獎作品，播出月份由今年4月橫跨至今年9月，今屆真正的大贏家是TBS電視台，橫掃全部8項大獎，是繼2018年5月「第96屆日劇斯卡」之後再次成為「日本制霸」，而旗下由星野源和綾野剛聯合主演、野木亞紀子編劇的《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》）則橫掃4個獎，當中更擊敗「收視王」《半澤直樹2》獲得最佳劇集殊榮，《MIU404》作為「今年唯一必睇日劇」，實至名歸。 撰文：游大東

由星野源和綾野剛聯合主演的《MIU404》於「第105屆日劇奧斯卡」共奪4獎成為大贏家。（twitter）

堺雅人大熱封視帝 多部未華子三組第一成視后

雖然堺雅人的《半澤直樹2》失落最佳劇集，但其精湛演出成功擊敗《MIU404》的星野源、綾野剛，以及《未滿警察》（未満警察 ミッドナイトランナー）的中島健人及平野紫耀，於三個票選組別中，有兩個獲得第一，以大熱姿態封視帝。而跟堺野人在《半澤2》裏亦敵亦有的香川照之（飾演大和田曉），則以浮誇演技獲得評審歡心，雖然三組評分他都不是第一，但最終以平均分最高的情況下順利擊敗《MIU404》「大奸王」菅田將暉等演員，成為今屆「日劇奧斯卡」的最佳男配角。

《半澤直樹2》裏堺雅人飾演的半澤，與香川照之飾演的大和田亦敵亦友，二人憑浮誇演技勇奪「第105屆日劇奧斯卡」最佳男主角及最佳男配角。（網上圖片）

女演員方面，於《我的家政夫大叔》擔正的多部未華子成為今屆視后，她於三個組別投票皆得第一，而在《MIU404》飾演硬朗上司的麻生久美子則獲得最佳女配角殊榮，好跟香川照之一樣，都是在平均高最高的情況下獲獎。

多部未華子憑《我的家政夫大叔》奪視后，《MIU404》的麻生久美子則獲頒最佳女配角。（thetv.jp）

野木亞紀子奪最佳劇本

《MIU404》除了得到最佳劇集、最佳女配角外，編劇野木亞紀子亦成功得到最佳劇本，至於由米津玄師主唱的主題曲《感電》則成為最佳主題曲獎項，巧合時，野木亞紀子對上一次（第96屆）在「日劇奧斯卡」獲得最佳劇本的時候，最佳主題曲的得獎者亦是米津玄師，而且他倆都是因為《不自然死因研究所》而獲獎，看來他倆下次再合作的話，有可能第三次一同中選。日劇界於2020年可謂多災多難，因為新冠肺炎，令多套劇需要延期拍攝，為此大會頒獎特別獎予一班受疫情影響的電視業界人士。

若然要推薦今季日劇，TBS播出的《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》）是必然之選。（網上圖片）

萬眾矚目的日劇《半澤直樹2》，大結局收視高達32.7%，成為今年日劇的「收視王」。（twitter）

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