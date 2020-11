現年30歲的「宅男女神」李蔓瑩(Renee)不單只樣子甜美,更擁有驕人身形,因而深受網民喜愛。昨日(9/11),Renee在IG上載三張在被窩中的黑白靚相,其中一張更拿着鑽石戒指,令粉絲一度驚呼:「女神結婚喇?」

Renee寫着:「Wake up with this. With my make up. With my smile. With my new ring. #如果係咁就正、#瞓醒就咁嘅樣、#你哋見過我瞓醒點㗎啦、#個頭又亂個樣又衰咁、#其實我有好多戒指、#但呢隻真係最靚、#靚到我媽咪話要借佢戴」。網民隨即湧入Renee IG留言,紛紛追問她是否被求婚:「以為你被求婚」、「你要結婚嗎?」、「恭喜」,但女神通通未有回應網民。Renee自去年與同性髮型師密友Joe戀情曝光後,二人不時在IG高調放閃,認真甜蜜!

