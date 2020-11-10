台灣「最美家教」黃曦僾因爸爸病逝　深刻體悟人心叵測這句話

台灣英文家教黃曦僾（Hailee）有「最美家教」之稱，加上常在社交網站狂帖穿上比基尼的照片，令她人氣急升，現時IG上擁有接近14萬粉絲。不少男粉絲都希望能被她教導，Hailee有在網上公布線上授課1.5小時750元台幣，當然亦有實體授課，但只限女生！

早前Hailee爸爸病逝，令她受很大打擊。（IG：hsiai.tw）

在上月底Hailee的爸爸因先天遺傳心臟病的原因病逝，Hailee在IG打了一篇文章，希望爸爸能別要再因為這個病再痛苦下去，「不再待在他最討厭的加護病房，不再承受最痛苦的插管。爸爸，你終於可以好好休息了。」網友紛紛留言Hailee表示節哀，同時叫她振作起來。」

在昨天（9日）Hailee的心情終於平復了一點，這數星期她形容是一個低潮，看待任何事情都很灰暗，幸好身邊還有很多她愛的人令她堅強，Hailee說：「對於人心叵測 笑裡藏刀這幾句話有了深刻的體悟 . 也同時感受到身邊許多人的溫暖 謝謝我的朋友們、家人們 有你們真誠的關心 你們的幫忙 真的在我灰色的天空裡開出一道道彩虹 銘記在心你們的溫暖 . 更特別感謝我的每位學生們 在停課的三週中 毫無怨言的等待我🥺甚至說老師辛苦了、等老師回來、老師不用擔心 來自四面八方的鼓勵和關愛，很多感受，盡在不言中。下週開始生活就步回軌道 好好工作、好好吃飯、好好看看愛的人 好好讓自己發光發亮 才能關照更多的人。」