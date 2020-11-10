劉亦菲單手做平板支撐成熱搜　大曬完美背肌仲有老鼠仔

內地女星劉亦菲，近日成為網上熱搜，皆因她Po出自己的做GYM照片，並留言「你們平板多久，我其實不穩定」，而她做平板支撐最特別是單手做，之後她還自拍背肌照，確是肌肉線條更加明顯，羨煞旁人。當然除了運動外，劉亦菲要維持96磅的體重，在飲食上也有不少要注意的地方，下文為大家提供她的減肥餐單。

劉亦菲身材纖瘦，還有白滑仙女背。（視覺中國）

下圖有劉亦菲做GYM美圖：

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對於劉亦菲的記憶，很多人還是維持在金庸作品中的「神仙姐姐」，但原來劉亦菲雖然顏值爆燈，肌膚白滑，屬於氣質美女，可是身高170cm的她，體重卻試過超越110磅，所以在拍攝電影《花木蘭》前，她積極做GYM減肥，加上早餐吃1顆水煮蛋、1杯牛奶、半個蘋果，午晚餐則各吃白烚菜及一碗白飯，最後將體重減至96磅。

劉亦菲熱愛做GYM，手臂還有老鼠仔。（劉亦菲微博）

劉亦菲近日Po出自己的做GYM相片，穿上黑色運動衣，紮起馬尾，素顏也相當俏麗，最特別是單手做平板支撐，並留言「你們平板多久，我其實不穩定」，其後又大曬自己的背肌照，玲瓏曲線，完全沒有半點膩肉，獲得網民激讚好身材。劉亦菲不但瘦身成功，還練出了完美仙女背，證明大美女都要靠後天努力，不能鬆懈。

同場加映梁芷珮做GYM美圖：

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