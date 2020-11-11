全民造星III｜葉小妍地獄級歌聲遭卓韻芝爆鬧：你嘅演出令我難受

最新一集《全民造星III》於昨晚（10/11）播出。今集參賽者質素參差，報稱魔術師、現年31歲，待出道的首位參賽者葉小妍（小妍）表現觸目「驚」心，開場後突然叫停表演，令評審和工作人員大感驚訝。

音樂前奏響起，小妍突然要求暫停表演，指要先表演一個魔術，令在場人士大感好奇，其後她於短短幾秒內變出一個結他撥片。可惜她的魔術卻不獲眾人欣賞，花姐（黃慧君）更寸爆揶揄：「呆咗......多謝你呢個開場白喎！」

她隨即表演Avril Lavigne的大熱作《My Happy Ending》，卻因咬字不清晰與音準奇差，毫無懸念地被評審全票通過淘汰。卓韻芝直斥：「你唱英文歌，一個英文字都咬唔正，你點解唔聽下自己唱成點呀？」她更Mean爆表示，小妍演唱的一分多鐘期間令她感覺難受。

小妍遭卓韻芝狠批後立即淚灑當場，解釋表演差全因太緊張，苦苦哀求評審給予機會，「我唔想離開呢個舞台住呀！」她亦不願聽從主持強尼指示離開舞台，「求下你呀，我會做好啲！我彈結他彈到全部啲手指都腫晒！」花姐見她情緒激動，便主動叫停錄影，陪伴小妍下台。

事後節目亦播出小妍的訪問片段，期間她坦言：「唔鍾意現實世界。」有網友批評：「佢係31歲定係3歲」、「其實唔得就轉行囉可能其他工會適合你」。