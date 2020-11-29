【專訪】楊思琦圈外老公繼續保持神秘：佢唔需要幫手湊小朋友

有「時裝版《阿信的故事》」之稱，由廣瀨鈴、岡田將生、藤木直人、松嶋菜菜子等主演的NHK第100套晨間劇《夏空》將於12月7日起，逢星期一至五於香港開電視播放，楊思琦獲邀為劇集獻唱港版主題曲《仲夏陽光》，並接受傳媒訪問。 場地：Lounge Hakuba 服裝：Per Me 髮型：Chris Cheng( IL COLPO) 化妝：jessicachan_makeup

「你好呀，恩琦妹」，記者說。「仲思琦妹？恩琦媽喇！」她說。（梁碧玲攝）

記者到場時，「思琦媽」剛剛完成上一間傳媒的訪問，正埋頭苦幹蹲在行李箱前，喃喃自語：「呢幾套着咗，就放呢邊，而家係着......啊係，呢套。」只見行李箱中裝滿一套套摺好的衣服，有包好的放左，已「拆封」的放右，頗有條理。的確，通常藝人接受專訪，一個下午要輪流做好幾間傳媒訪問，密集式的應付不同記者提問，服裝都會帶上好幾套以作替換，一般都會有助手隨行幫忙整理，然而當日「思琦媽」卻只有自己一人。

「思琦媽」當日一口氣連續接受8間傳媒的訪問。（梁碧玲攝）

楊思琦對上一次獻聲錄音，已經是去年一首講愛情的單曲《愛的森林》（2019），而今次《仲夏陽光》的曲風則比較明快和輕鬆：「而家疫情，我哋係需要呢啲咁鼓舞嘅旋律去振奮吓，同大家一齊加油！（老公有聽過？）初頭我有畀DEMO佢聽嘅，佢聽完之後都話好容易記呀，一聽就會記得喎，咁之後錄完我又有畀個初版佢聽，佢話好喎，即係佢都會讚我，我就冇諗過佢係好明確咁讚我，因為通常佢讚人唔係咁。」

楊思琦：「佢哋打電話邀請我唱嘅時候，我聽到已經好開心，即刻答應。」（梁碧玲攝）

老公神隱：「佢唔會習慣娛圈模式！」

2012年，楊思琦誕下長女「穎穎」，母兼父職獨力撫養女兒。2019年，楊思琦被爆再度懷孕，並透露過胎兒親父是圈外人，二人更在2019年在美國註冊結婚。2020年4月，楊思琦在IG公布囝囝Kody在2月已經出世，期後更對外宣布，Kody會如姐姐一樣跟自己姓「楊」。由她被揭懷孕、結婚、細仔出世，她丈夫的身份、姓氏、年齡仍然是一個謎，問她何以保持得如此神秘？她笑言：「佢唔係呢個圈嘅人，所以佢唔會習慣到我哋呢種模式，所以係佢舒服為主。」

記者八掛一問：「咁穎穎點稱呼你丈夫？」楊思琦即時答：「爸爸囉！」（梁碧玲攝）

能夠將丈夫的消息做到滴水不漏，保密功夫相當重要，記者特意向楊思琦請教當中秘訣，她想了一想，「其實都冇特別咋，都係順其自然，（上網都要特別小心？）咁你要問佢先知，我諗佢會試處理，唔需要我擔心，大家都成年人，（你自己嘅意思呢？）我意思係尊重佢嘅意思，我又冇話想刻意要去公開嘅。」楊思琦亦提到，自己並無因為其它人可以公開曬愛、大方露面，「我諗個個人都唔同嘅！所以冇話望到咩會有Hard Feeling（難受）。」

穎穎同你的丈夫如何相處？「佢哋會Whatsapp囉，會傾偈，係有溝通嘅！」（梁碧玲攝）

「思琦媽」肩負起照顧子女的責任

楊思琦表示，照顧一對仔女的責任主要落在自己和婆婆身上，「人哋就話生過一個之後第二個就會輕鬆，我會話畀大家知真係未必，可能係因為年紀嘅關係，隔咗8年再生原來係需要好多精力，（家姐難湊定細佬？）我諗湊細佬係要用多啲體力，細佬佢係好想郁動，就算我抱住佢，佢都左搖右擺，要同佢鬥扯，所以而家對手都有啲傷！」而由於疫情關係，8歲的穎穎需要長期留家，透過互聯網上課和交作業，反而令楊思琦更加勞氣，「未有網上教學之前我係唔畀佢接觸，咁佢好多時都要用（電子產品），我睇少佢一眼佢已經會轉咗頻道，就會迷失咗，要搵佢返嚟。（試過鬧得好勁？）係個語氣好嚴肅！」

思琦妹既係照顧小朋友嘅重心，同時亦都係家庭經濟支柱。（梁碧玲攝）

「唔好討論佢喇！」

雖然思琦妹有媽媽幫手照顧小朋友，但同時為家庭經濟支柱的她仍然需要努力工作賺錢養家，即使請家傭姐姐亦諸多阻滯：「有嚟過嘅，不過唔係咁啱！我覺得請工人係好靠命水，（分享下？）之前有位工人姐姐，可能（幫小朋友）沖涼嘅時候梘液用得太多，醃到個BB起曬啲敏感，係指阿家姐嗰時，仲有好多問題，好難一次過講晒，「咁，老公會唔會幫手湊小朋友？」記者問，楊思琦直言：「佢都唔需要幫手湊，主要都係我湊，（咁，穎穎點稱呼你丈夫？）爸爸囉！（你現時嘅丈夫同穎穎相處成點？）佢哋會Whatsapp囉，會傾偈，係有溝通嘅！（可唔可以分享下你丈夫對你做過最感動嘅事？）唔好討論佢喇，我哋講首歌吖嘛！」

睇埋專訪當日，思琦媽嘅靚相：