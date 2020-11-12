【入住凶宅請敲門】東大學生大島學搞凶宅網發達　靠4招分辨凶宅

由龜梨和也主演的日本電影《入住凶宅請敲門》，顧名思義，是講述藝人入住凶宅拍攝節目的故事，在日本凶宅稱作「心理瑕疵的事故物件」，即是會讓人心生不安，但原來日本法例雖然要地產中介披露凶宅事故詳情，可是卻存在灰色地帶，而一名大學生靈機一動，竟然開創了一門生意，更成為綜藝節目的名人，下文為大家揭曉。

龜梨和也主演的日本電影《入住凶宅請敲門》。（影片截圖）

日本法例對披露凶宅存在灰色地帶。（影片截圖）

電影《入住凶宅請敲門》主角龜梨和也的角色原型，來自有「最猛凶宅藝人」松原田螺的親身經歷，他直播入住凶宅而揚名，又出書掘金，但原來有人也是靠凶宅發達，他就是東京大學經濟系的學生大島學。原來日本法例規定，地產中介要向買家或租客披露凶宅詳情，但在時間上卻存在灰色地帶，例如1年前和15年前在物業內自殺，對心理上影響自然不同，所以日本有不成文規定，只要向下一位住客披露是凶宅，再之後的租客或物業買家就可以隱瞞不說，甚至有不良地產中介安排租客入住過冷河，也會收買居住在凶宅附近的鄰居。

該凶宅網以黃色火焰標記日本凶宅。（網上圖片）

大島學於東京大學經濟系畢業後，即創辦凶宅網。（網上圖片）

下圖有大島學辨別凶宅的方法：

+ 6 + 6 + 6

大島學在讀書時期已經是靈異事件愛好者，他洞悉了日本對於凶宅的法例漏洞，所以他創辦了名為「大島てる」的凶宅網，以Google地圖為頁面，黃色火焰標出凶宅位置，有齊地址及死者死因，大家才發現很多地方也存在著凶宅，後來更增加了網民報料，公開凶宅地址。

同場加映：日本第一凶宅