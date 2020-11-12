Jesscia@SG「夫妻檔」再影婚紗照　搵Yanny「屈」老公買周年禮物

Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年與台灣老公陳冠（Steven）結婚，適逢結婚一周年，去年為二人操刀婚紗相的婚禮公司，最近再邀請二人「夫妻檔」擔任代言人拍攝婚紗廣告。Jessica坦言相當高興：「好多人見到我着婚紗影相都恭喜我，當我係新婚，自己好似上年Keep住被人祝福到今年。」

蔡明思（Jessica）與台灣老公最近再次獲邀拍攝婚紗照。

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疫情關係，Jessica與老公未能如去年一樣到日本拍攝，所以今次拍攝留在香港進行，她說：「唔知道香港有咁多咁靚地方，老公非常開心，因為佢好鍾意行山，去一啲未去過地方，好似去咗大欖涌、南生圍、錦田紅磚屋拍攝，對我哋嚟講好新鮮。」她更指自己似身在外國。

Jessica指香港的靚景比想像中好。

Jessica透露為了今次拍攝，事前不停做運動「修身」，又笑指老公肥了不少：「近排經常下廚拍攝節目，成日搵老公試食，呢段時間佢都肥咗好多，我話我要減肥叫埋老公一齊減，但佢唔係好跟我去做運動。」

提到結婚周年禮物，Jessica就指自己叫老公送洗碗機，更搵隊友陳穎欣（Yanny）助陣落足嘴頭，說服老公「課金」：「好開心，因為唔怕有『主婦手』。」