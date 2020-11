「八模兵團」成員A.Lin(裴殷、原名朱麗玲)即將與許廷鏗胞兄許永鏗(Wilson)拉埋天窗,她今日(14/11)便與Annie G.(吳燕安)同盧頌之等一班姊妹大搞婚前派對,不但在社交網站貼出多張靚相,更留言寫道:「My honor to have you gals to be my bridesmaids.(好榮幸可以有你哋做我嘅伴娘團)」,而她最近亦不時在Instagram貼出結婚相,非常甜蜜。

點擊下圖觀看A.Lin的IG靚相: