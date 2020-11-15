鍾嘉欣YouTube教健身　產後極速瘦身原來只係靠呢十分鐘？

鍾嘉欣在今年傳以300萬薪酬接拍TVB電視劇《兒科醫生》，再次回歸香港工作，自從誕下兩名小朋友後，嘉欣已甚少工作，更將生活慢慢轉移到加拿大，今次回歸應該也不是常事，因為要她放低兩名子女，實在是非常困難的事！

不過除了在劇集，大家依然可以在YouTube見到嘉欣，最近她頻頻出片，看來有轉做KOL的勢頭。最新一條片段長達十分鐘，是她教大家如何使用彈床瘦身，她說：「要keep住咁Fit嘅身材絕對唔可以偷懶，加上做咗媽媽之後，更加注重身體健康，所以今日就同大家開心Share我平時喺屋企做嘅運動，介紹我嘅好朋友就係Trampoline彈床喇，我好鐘意喺彈床上做運動，因為對膝頭嘅損傷會低啲，仲有助刺激淋巴系統，清走身體入面嘅污糟嘢。 所以無論喺香港抑或加拿大屋企都會有彈床旁身，如果大家都想試下，就要睇住呢條片，跟住我一齊做一齊彈啦 。 我仲為啲動作作左一啲silly LINDA CHUNG'S style 嘅動作名，咁就可以一邊跳，一邊HAVE FUN 啦！」

生完之後keep得咁好，唔容易！（YouTube＠鍾嘉欣）

即睇嘉欣用咩動作瘦身：

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