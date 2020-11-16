被指同余香凝老公撞樣？　陳詠燊：余小姐話老公靚仔啲

余香凝同老公陸政渡（Tim）戴住口罩親吻畀傳媒影相。(葉志明攝)

余香凝同圈外男友陸政渡（Tim）於11月14日拉埋天窗，由於限聚令嘅關係，婚禮只邀請少數賓客。古天樂、彭秀慧、陳詠燊與胡子彤等都有出席晚宴祝賀，當中陳詠燊（Sunny）一直被指同新郎哥撞樣，Sunny就喺IG貼出合照話：「終於今日見真身﹗」

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陳詠燊當日到婚宴應該係首次見到余香凝老公：應是咁的，自從余小姐同未婚夫拍拖開始，就已經有傳說話「佢男朋友同Sunny有啲似樣㗎！」終於今日見真身。

在導演陳詠燊的貼文中，貼上《逆流大叔》團隊自拍合照，包括左起導演陳詠燊、演員胡子彤、老闆古天樂、監製廖婉虹、美指張蚊及教練余香凝。（陳詠燊facebook相片）

同場有兩極意見。」現場人士話似同唔似各有一半：「彭秀慧仲話：「咁講余香凝會嬲。」咁新娘覺得呢？嗯⋯總之今日我哋決定影咗呢張對比照，而由於當事人係非演藝界人士而不便出鏡，而咁啱又有不少朋友想知佢咩樣，咁⋯各位自己反一反張相，當左邊個樣就係右邊個樣吧。放心，我問咗陳太話唔介意。#都係有啲角度似有啲角度唔似咁啦#余小姐話老公靚仔啲#我明嘅#大日子一定要咁講#我聽日再問吓先。」

余香凝婚禮上，陳詠燊終於見到傳聞好似樣嘅新郎哥。（IG：@sunnyhahaha_chan）

原來余香凝係覺得唔太似樣嘅。（IG：@sunnyhahaha_chan）

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