盤點最強Boyfriend style女星　野性張曦雯VS譚凱琪韻味十足

每個女生衣櫥裡總有一件白襯衫，而近年唔少時裝品牌所推出嘅oversize、boyfriend襯衫都深受女星歡迎。就正如黎姿26年前都唱過「白恤衫，因你變耀眼……」有時愈簡單愈有魅力……

張曦雯呢一身造型非常有殺傷力。(kelllycheung@ig圖片)

張曦雯

張曦雯（Kelly)將一件白色恤衫配紅色過膝長boot，喺下衣失蹤嘅情況下，既誘惑又將身上嘅優點盡顯。

馮盈盈喺白恤衫裡配襯喱士背心。(crystalfyy＠ig圖片)

馮盈盈

同樣係TVB力捧花旦嘅馮盈盈，衣著不時有驚喜，能夠帶來視覺效果嘅白恤衫佢又點會未試過？

同馮盈盈一樣，湯洛雯都係用床作為道具，大家覺得效果如何？(roxannetong＠ig圖片)

湯洛雯

湯洛雯素來「靚湯」之稱，雖然同馬國明蜜運之後，一度出現幸福肥，但佢就直言「我肥瘦馬明都鍾意！」要知道白襯衫都幾「蝦」人著，不過湯洛雯完全carry到。

連詩雅呢輯相，只限《性敢中環》出現。（IG圖片)

連詩雅

由hmvod製作嘅《性敢中環》，5位女主角何佩瑜、連詩雅、雨僑、陳嘉莉、鄭欣宜拍攝海報時，全部均以白色恤衫上陣，不過，講到最吸晴嘅，一定係玩跌膊嘅連詩雅。

沈殷怡勝在有青春有身材。（IG圖片)

沈殷怡

同連詩雅一樣玩跌膊嘅，仲有沈殷怡，青春無敵嘅佢仲要瞓埋上床。

譚凱琪6月宣布有喜後，雖然全面停工，但不時喺IG分享近況。

譚凱琪

譚凱琪陀B期間，影埋唔少高質靚相，其中一輯係佢以白色恤衫上陣，別有一番韻味。

被TVB雪藏嘅陳偉琪，有傳曾向公關公司發求職信，如果佢用呢身造型去見工，唔知會點呢？(IG圖片)

陳偉琪

陳偉琪著白色恤衫雖然無跌膊，但就扣少幾粒鈕，約隱約現真係好識玩。

穿上白襯衫嘅麥明詩，十分文青。(IG圖片)

麥明詩

麥明詩拍攝《是咁的，法官閣下》，不時都以白色恤衫配以黑色西裝外套，十分端正。

陳自瑤近年衣著不時有驚喜。(IG圖片)

陳自瑤

39歲嘅陳自瑤雖然已為一女之母，但一樣keep到，淺藍恤衫內配以吊帶top，真係不得了。