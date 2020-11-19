男排女將︱鄧麗欣新劇打排球望男友支持：佢好少見我運動一面

ViuTV劇集《男排女將》將於下周一（23/11）播出並於今日（19/11）在修頓場館舉行記者會，一眾演員包括鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno），MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy），王智德（Alton）均有出席活動，他們還與甲一排球隊「力臻」上演一場激烈的友誼賽，吸引過百名粉絲到場支持，現場氣氛高漲尖叫聲連連。

曾是香港青年排球隊隊員的Stephy化身教練，與一眾男演員示範各種排球動作。（梁碧玲攝）

久未在香港拍劇的Stephy直言非常緊張，亦十分期待劇集面世：「以往電影上映會期待但未去到緊張，今次有緊張嘅感覺，可能太耐冇喺電視見到自己，同埋呢個題材我一直都好期待，終於要面世好興奮。」曾是香港青年排球隊隊員的Stephy化身教練，與一眾男演員示範各種排球動作，更扣起她以前打排球的回憶：「見佢哋着球衣喺球場上面，即刻啲畫面返晒嚟，覺得教練上身，好想教佢哋點打，好好玩。」

受疫情影響，Stephy與台灣男友邱勝翊（王子）已有一段長時間未能見面，她直言希望男友可以每一集都支持：「睇唔到Live都唔緊要，之後睇下有咩方法睇到，佢好少見我運動一面。」

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