男排女將︱Alton@MIRROR竟膽敢公然調戲鄧麗欣：家瑜我又要！

ViuTV劇集《男排女將》將於下周一（23/11）播出並於今日（19/11）在修頓場館舉行記者會，一眾演員包括鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno），MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy），王智德（Alton）均有出席活動，他們還與甲一排球隊「力臻」上演一場激烈的友誼賽，吸引過百名粉絲到場支持，現場氣氛高漲尖叫聲連連。

ViuTV劇集《男排女將》將於下周一（23/11）播出並於今日（19/11）在修頓場館舉行記者會。（梁碧玲攝）

重提拍攝時的點滴，Jeremy指最辛苦是打排球，全因每一球都要打5至6次：「一球打成5、6次，Wide Shot近Shot要不停咁打，辛苦但好玩。」他更大爆Edan是「NG王」，阿Jer有為Edan作出澄清：「佢要好高難度咁打波，平時我哋用手，佢係用特別部位打。」Edan再解釋：「有啲場口我要用頭去撞個波，就比較難，我用手打在行啲。」

他們初次與Stephy合作，Alton竟然膽敢調戲前輩：「其實係事實，好多機會坐喺Stephy隔離，有一幕要拍男女劇情，大家要熱下身，我哋就即刻話『嚟呀！熱下身，家瑜我又要（Stephy劇名）』，Stephy好玩得，大家覺得我哋好大膽。」

他們為阿Jer慶祝生日。（梁碧玲攝）

《全民造星III》正在熱播，不少參賽者經常在鏡頭前流淚，身為過來人的Anson Lo說全因參賽者太投入：「觀眾會覺得點解咁誇，但再諗返嗰時好投入，大家好Friend就好易喊。」Edan認為參賽者絕對是真情流露：「好難喺鏡頭面前喊，一喊就堅。」Alton就搞笑指：「鏡頭面前唔好亂咁喊，好大鑊。」