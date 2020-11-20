洪助昇拍MV圓醫生夢　為劉浩龍診症勁緊張：比想像中容易應付

太陽娛樂新人洪助昇（Aiden），在早前的ViuTV皇牌選秀節目《全民造星II》，憑高顏值及高佻身材成功吸睛，令人留下深刻印象。日前Aiden獲邀為同門「師兄」劉浩龍與小肥合唱歌曲《砒霜之後》客串拍攝MV，期間Aiden化身做年青醫生，為「師兄」劉浩龍治病；Aiden難得跟前輩合作不禁大呼緊張，他還自爆事前深宵熟讀劇本，絕不敢怠慢。

首次扮演醫生的Aiden，坦言感覺奇妙，皆因他自小志願是成為醫生，他說：「今日拍攝好像一嘗心願，因為我細個一直好想做醫生，尤其是獸醫，想幫助動物，但後來接觸演藝界，發覺自己對演戲、唱歌充滿熱誠，於是放棄了當初的想法。」在MV拍攝過程中，雖然扮演醫生的Aiden有不少對白，但他表現流暢，甚少NG，他表示：「同前輩合作好緊張，所以拍攝前熟讀劇本，將台詞背熟，不過比我想像中容易應付，因為沒有太多醫學名詞。」

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難忘孖小肥寒冬下水

Aiden在網劇《把砒霜留給自己》中與小肥有不少對手戲，其中一幕兩人的落水戲更要在水中浸足一日，令Aiden大表難忘：「拍攝時正值冬天，天氣已經很冷，要在水中拍攝，而且拍足一整天，實在是凍到入心！」至於高大威猛的Aiden，原來至今24歲仍未嘗拍拖，提到愛情是否仍然交白卷？他笑言自己是愛情絕緣體：「愛情隨緣，自己暫時都係以工作為先，唔諗太多兒女私情。」