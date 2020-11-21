【最美麗的第七天】殷櫻北上發展改名殷寶瑩　長洲護胸畫面最經典

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。雖然兩套劇集主演連監製都一模一樣，但《最美麗的第七天》都有一些演員未曾於《天幕下的戀人》中亮相，例如第3集出現、飾演鄭嘉穎鄰居「Mimi」的殷櫻，她在戲中極前衛、狂野的打扮更是令人眼前一亮。

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現年35歲的殷櫻在2001年於第15期TVB藝員訓練班畢業後正式入行，雖然拍過不少劇集，但大多都是閒角，發揮空間不大，相信最多人記得的，是她曾經在遊戲節目《一擲千金》（2006-2007）中擔任其中一位手持獎金手提箱的「千金小姐」。而當年雜誌《壹本便利》拍攝到她在長洲以雙手護胸的畫面，以及與側田的緋聞，同樣令人印象深刻。

殷櫻在2012年正式離開TVB，其後她與上海東錦文化簽約，北上到內地發展。改名殷寶瑩的她拍攝完《功夫之過客豪俠》、《山外的彩虹》等網絡電影後，便在2013年與參加選秀節目《加油好男兒》闖出名堂的巫迪文拉埋天窗，翌年誕下女兒Cynthia。雖然已成幸福人妻，但她沒有因此而淡出娛圈，前年仍然有與楊恭如拍攝網路電影《逆襲人生》，齊齊做女主角，而今年亦有《伏魔羅漢》、《巾幗風雲》兩套網絡電影上映。

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