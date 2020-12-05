男排女將︱陳卓賢對家人不報憂　媽媽擔心：唔想睇報道先知咩事

「未試過戶口撳唔到錢，因為呢件事經歷過，係幾好嘅體驗。」陳卓賢（Ian）為創立自家服裝品牌戶口一度只剩下90元，這亦是陳媽媽第一次為兒子感到憂心。縱然媽媽表明不想透過報道才得知他面對的難題，不過Ian始終沒有改掉報喜不報憂的性格，除了不想再次令家人擔心外，亦因為自我保護意識太強令他選擇默默承受，壓力爆煲晚晚失眠仍跟自己說：「Everything will be better.」入行兩年，Ian自認成長不少，開始懂得打開心窗表達意見，更慢慢重新建立對人的信任。 撰文：陳芷穎 攝影：梁碧玲 服裝：Initial Fashion 場地：Nutshell Hong Kong

Ian為創立自家服裝品牌戶口一度只剩下90元，這亦是陳媽媽第一次擔心兒子。（梁碧玲攝）

參加《全民造星》毅然放棄排球 Ian不感可惜從未後悔

陳卓賢曾經是香港男子排球隊代表以及甲一球隊南華成員，但成為排球運動員卻偏偏不是他的夢想。畢業後，Ian將大部分時間投放在ViuTV選秀節目《全民造星》中，亦正式與排球員這個身份劃上句號。大家或許會覺得有點可惜，畢竟天份和資質不是人人都有，Ian卻毫不猶豫說：「唔可惜，運動員嘅壽命一定有限，始終打到某一日就會完。之前目標都實現咗，當中學到嘅係多過我拎到嘅成就。」

放低排球，Ian入行後的處女劇作《男排女將》又跟排球扯上關係。或者就是冥冥中自有主宰，能夠在工作中重拾昔日的興趣，Ian亦難掩興奮：「入行放棄咗排球，諗住之後都唔會接觸到。竟然人生中第一次拍劇就係關於排球，所以幾有緣份。」因疫情關係令拍攝時間長達7個月，Ian坦言最辛苦的不是背劇本、拍攝時數長等等，而是要地獄式訓練保持身形：「要Keep住個身形，好勤力去Train，飲食控制得好嚴謹。當初以為日日食烚菜、雞蛋都係三、四個月嘅事，但最尾足足食咗半年冇停過。每日都去做Gym就係Keep住個身形，呢下辛苦少少。」

Ian的處女作《男排女將》跟排球扯上關係，能夠在工作中重拾昔日的興趣，他亦難掩興奮。（梁碧玲攝）

出道後被人看低反而覺得享受 「令佢跌眼鏡嗰種成功感好大」

《男排女將》講述一群被看低的年輕球員，透過不斷的努力與堅持創造出一個又一個小傳奇，最終從聯賽丙組晉級成為甲組冠軍。Ian慶幸在排球路上未曾被人看低，但在成長路上以至出道後卻有此經歷，比起失落他反而覺得享受：「會被人拎嚟比較，我反而幾享受。人哋睇小你，之後你做得好，令佢跌眼鏡嗰種成功感大過你本身一直被睇好。由《全民造星》出嚟一直受到好多批評，都係做好自己，當然進步空間仲有好大。」

回想起十多年的排球員生涯，由細到大極少流淚的Ian卻因對一場比賽期望過高，最終落敗而在球場失聲痛哭：「嗰年我哋成隊都覺得會攞到冠軍，最後輸咗，喺球場即刻爆喊。做得運動員好勝心一定好強，自己亦都有信心會贏，但期望落差，跌落嚟嗰下會好痛。入行之後好勝心轉變咗，以前係我要贏對手，而家係要贏自己，要比起之前嘅自己更加進步，要比上次做得好，係以前培養落嚟嘅心態。」

Ian慶幸在排球路上未曾被人看低，但在成長路上以至出道後卻有此經歷，比起失落他反而覺得享受。（梁碧玲攝）

「假如冇出道，我可能去考飛機師」

畢業後，Ian從沒打算要做職業排球員，全因他深明做全職運動員的艱難，加上參加《全民造星》已佔用大部分時間，於是他毫不猶豫選擇放棄排球：「全部時間畀晒《全民造星》，愈玩愈投入，好似開咗條路畀自己行，更加珍惜這些難得嘅機會。喺香港做運動員好難，打排球更加冇全職運動員，嗰下冇猶豫就放棄咗排球。我唔會覺得可惜，運動員嘅壽命有限。以前某啲目標，好似代表香港、拎獎都實現咗。慶幸有做運動員嘅呢段時間，當中學到嘅心態係多過我拎到嘅成就。」

假如沒有參加《全民造星》或沒有入行，Ian指現時應該會是一名飛機師，享受着在天空飛翔的滿足感：「參加《全民造星》冇諗過入行或者變做藝人，純粹想識多啲玩音樂嘅朋友。冇諗過會有咩出路，好幸運行到最後。假如冇出道，我可能去考飛機師，畢業嗰時都Plan緊，好鍾意喺天空飛。除咗有成功感外，仲可以喺外地Stay體驗好多嘢。」

假如沒有參加《全民造星》或沒有入行，Ian指現時應該會是一名飛機師，享受着在天空飛翔的滿足感。（梁碧玲攝）

創立自家品牌戶口只剩$90 亦是媽媽第一次擔心自己

人生路上的每個選擇，Ian都獲得家人無條件的支持。他安心追夢同時亦從不讓家人擔心，經濟上的問題都是自己想辦法解決：「由細到大佢哋都由我選擇，爸爸媽媽教我自己做抉擇，要自己承擔個後果，所以佢哋好少干涉。讀書時有獎學金，我由細到大甚少問佢哋攞錢，唔夠錢用自己諗方法，嗰時有去教排球。屋企人甚少擔心我嘅經濟狀況，我會絕處逢生覓出路。」

Ian創立自家服裝品牌時就曾試過戶口只剩$90，亦是陳媽媽第一次擔心他的經濟狀況。經過這件事後，Ian始終沒有改變報喜不報憂的性格，全因不想再次令家人擔心：「未試過戶口撳唔到錢，因為呢件事經歷過，係幾好嘅體驗。我媽咪睇到個報道Message我『點解咁都唔同我講，我係你媽咪』，由細到大都係習慣自己去面對，所以媽咪知道都幾大反應。一嚟係點解唔同佢講，二嚟係覺得點解要睇報道先知阿仔發生咩事，佢就好擔心。而家啲哥哥家姐會主動關心我，可能知道我一直面對緊啲難題。但屋企人知道我絕對唔會同人Share，我性格係即使問我都唔會講太多，報喜不報憂，唔會想人哋擔心。」

Ian創立自家服裝品牌時就曾試過戶口只剩$90，亦是陳媽媽第一次擔心他的經濟狀況。（梁碧玲攝）

自我保護意識太強 壓力爆煲晚晚失眠

不想令身邊人擔心再加上自我保護意識太強，Ian遇到任何事都選擇默默承受，入行後亦曾試過壓力爆煲晚晚失眠：「初初入行晚晚失眠，受到外界抨擊時自己食晒，就會諗好多嘢然後失眠。同屋企人講佢哋又未必明白，亦會增添佢哋嘅擔憂，就不如唔好講，同自己講Everything will be better。」

過份的壓抑更令Ian情緒出現問題，幸好遇到好兄弟江𤒹生（AK）以及經理人花姐，他們就成為了Ian紓壓的渠道：「有一排情緒好唔穩定，好陰沉、好憂鬱。花姐同AK就會明白我，見我屈住屈住就會主動開解我，慶幸身邊好多主動關心我嘅人。有一次演出，有一粒音唱得唔好，自己就會匿埋一角，可能兩、三日唔出聲。初初最嚴重嗰時係特別多呢啲時候，一落台就唔出聲自己坐埋一邊，跟住走返屋企又諗又瞓唔着，持續幾日，自己畀自己好大壓力，迫到自己好緊。」

不想令身邊人擔心再加上自我保護意識太強，Ian遇到任何事都選擇默默承受，入行後亦曾試過壓力爆煲晚晚失眠。（梁碧玲攝）

入行兩年自認成長不少 重新建立對人的信任

入行兩年，Ian自認成長不少，無論是性格上又還是與人的相處。他曾經試過被人利用而變得不易相信別人，更將自己的圍牆愈起愈高，直到成為MIRROR成員，Ian開始打開心窗表達自己意見：「而家會多咗表達自己意見，畀人感覺冇以前咁難捉摸，圍住自己幅牆冇起得咁厚。另一方面係性格，以前孤癖少少，拍劇演啲樂天角色令自己都有轉變。搵一個知心朋友已經好難，呢一行更加難。慶幸大家經歷同一樣嘢，好信任佢（AK）。我唔係特別容易相信人，因為經歷過被一個好相信嘅人，利用自己嘅信任，所以慣咗好獨立，遇到啲咩又唔同人講，能夠依賴嘅只有自己，自我保護機制愈嚟愈強。我同AK講好多嘢，佢冇利用我對佢嘅信任，佢值得我信任，就慢慢建立返對人嘅信任。」

MIRROR成軍兩年，Ian非常感謝粉絲一直的支持：「多謝大家一直以嚟嘅支持，我哋12個當初都冇諗過會行到今時今日，粉絲嘅出現畀咗好大推動力。有一班人支持住我哋，更加要做好自己唔好令佢哋失望。」希望Ian感受到背後強大的後盾，遇到難關時別忘記回頭望，亦希望往後的日子中，你可以依賴的並不只有你自己。

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