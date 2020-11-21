陳庭欣富貴男友險食死貓　疑慘被謝可逸失婚女友稱是BB經手人

在無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」，及有份演出《使徒行者3》的謝可逸，日前被驚爆一腳踏兩船，除了跟與無綫小花兼歌手謝文欣發展地下情多年，更背住女友偷食，與失婚醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy）搭上，Jathy與兩任前夫分別育有一子一女。謝可逸更被指疑似搞大了Jathy個肚，要奉子成婚。最新消息是有報道指Jathy曾想過找陳庭欣（Toby）的富貴男友，擁有過億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）「食死貓」，將Jathy當年與仍未結婚的第二任老公曹嘉潤（Dixon）的BB，當成是Benny的骨肉。

在無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」的34歲藝人謝可逸，今日（18/11）被傳媒爆料指被女友偷食之餘，更疑似搞出人命。（影片截圖）

據悉Benny於2015年在一個活動上認識了剛和首任醫生老公湯愷廸離婚的Jathy，當時Jathy正跟第二任老公曹嘉潤（Dixon）拍拖，Jathy知道Benny家底豐厚，所以主動出擊親近對方。其後她得知自己懷有Dixon的BB，兩人仍未註冊結婚，Jathy就想將腹中BB說成了是Benny經手的。有爆料者向傳媒提供了14段疑似Jathy跟友人的短訊截圖及語音留言，當中Jathy有暗示與Benny發生過關係，坦言因為Benny有錢，故想趁自己未見肚前讓對方「食死貓」，更指是好易食的。不過最後Jathy都有跟Dixon奉子成婚。

據傳媒報道，這位失婚婦名叫方潔盈（Jathy），與前夫育有一子一女，職業為醫學美容公司CEO。（IG@jathyfong）

Benny對於有關傳聞表示不會回應。至於女友Toby就表示之前在活動上有跟Jathy見過面，她回覆《香港01》表示：「我嘅睇法係我唔能夠確實聲帶真偽，況且人人都有自己嘅往事同私事嘅！希望而家呢一刻涉及嘅人物都唔會受傷害。都係問番當時Jathy 小姐比較好，謝謝！」

Toby與男友Benny。(陳庭欣ig)

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