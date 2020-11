劉佩玥 (Moon) 原本同何雁詩 (Stephanie)、陳瀅好老友,不過早前卻傳出了她與Stephanie姊妹情不再,就連Stephanie結婚的人生件事,Moo亦只是閃現,兩人不和傳聞甚囂塵上。前晚無綫舉行53周年台慶,Moon轉與林凱恩、江嘉敏以及鄺潔楹玩在一起,似乎已有新的閨密圈子。

Moon的新髮型。(劉佩玥ig)

林凱恩昨日(20日)就於她的IG post出她們四人的靚靚合照,並留言表示:「MY GIRLFRIENDsssss. Having a soulmate is not always about love. You can find a soulmate in a friendship too~」(我的女朋友,擁有一個靈魂伴侶不總是跟愛情有關,你也可以在友情中找到一個靈魂伴侶。」

點擊睇Moon同佢哋嘅靚相: