最美麗的第七天︱童星吳諾弘再唔係細路　現年21歲進化做「劍客」

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。在下星期二（24/11）播出的第8集，便會進一步講述鄭嘉穎和駱應鈞的父子恩仇，當中更會出現由童星吳諾弘飾演的童年版鄭嘉穎。

吳諾弘《最美麗的第七天》中飾演鄭嘉穎的童年時代。（電視畫面）

其實2005年開始拍劇的吳諾弘為TVB效力的十年間，拍攝過超過30套劇集，多數都是扮演主要角色的童年版，包括《與敵同行》（2008）鄭嘉穎的童年、《老友狗狗》（2009）馬浚偉的童年和《巨輪》（2013）蕭正楠的童年，而他最後一套亮相的作品便是2015年首播的《四個女仔三個BAR》，他在劇中飾演被控販運危險藥物的被告。

吳諾弘拍攝《四個女仔三個BAR》時，趁機搵主演之一的陳瀅影合照。（吳諾弘Facebook圖片）

點擊圖片觀看吳諾弘與藝人有幾多合照：

+ 19 + 19 + 19

除了拍劇，吳諾弘對運動也很有興趣，小二時就開始學習劍擊的他，小三開始參加學界比賽，小四至小六已經三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍，十分犀利。2012年，他考入名校拔萃男書院，其後五年都為學校贏取不少劍擊獎項。不過，他中五時會考慮到運動員黃金時期短暫而有限，所以決定暫停升學計劃，並且加入港隊成為一名全職運動員，上年亦為代表香港出戰「亞洲U23劍擊錦標賽」。他之前接受傳媒訪問時坦言：「呢個年代，學業唔代表一切，本身我對讀書亦冇太大興趣，所以我好多謝我父母嘅支持，未必有家長會接受到。」

雖然，現年21歲的吳諾弘已經沒有拍劇，但原來前年播出的《是咁的，法官閣下》都有幫手，劇集片頭關禮傑和黃智賢比劍的畫面，便是由他擔任指導。

吳諾弘上年代表香港到泰國曼谷出戰「亞洲U23劍擊錦標賽」。（香港劍擊總會Facebook圖片）