巾幗梟雄4｜編審張華標回歸無綫　《蓋世豪俠》金句你識幾多句？

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》系列收視和口碑俱佳，男主角黎耀祥 (祥仔) 飾演的「柴九」以及女主角鄧萃雯 (雯女) 飾演的「四奶奶」深得劇迷的喜愛，兩人當年更憑《巾》劇於《萬千星輝頒獎典禮2009》雙雙摘下視帝后寶座，成為佳話，風頭可謂一時無兩。該劇由神級編審張華標負責撰寫劇本，所寫的金句hit足11年，其中柴九的一句：「人生有幾多個10年」更成為了大家的集體回憶。

神級編審張華標。(資料圖片)

日前有消息指《巾幗梟雄》系列將於明年3月開拍第4輯，是一部合拍劇，並再次由祥仔拍住雯女擔正做男女主角。張華標接受《香港01》訪問時，就坦承今次第4輯的劇本也是由他負責編寫。張華標於1982年加入無綫，擔任編審及助理創作主任，他的作品包括有《蓋世豪俠》、《人在邊緣》、《西遊記》、《大鬧廣昌隆》以及《溏心風暴》等，屢創收視佳績。他在效力無線電視的20多年間，編審過無數著名的劇集，成績驕人，奠定了他的「金牌編劇」地位。張華標完成了《巾幗梟雄之義海豪情》後，於2010年4月正式離開無綫，並於2012年把工作重心轉移至中國大陸，今次《巾幗梟雄4》將會是他的回歸之作。

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》收視和口碑俱佳。(網上圖片)

他所寫的劇本常有金句，其中於1989年播映的《蓋世豪俠》更是周星馳的成名作。劇中周星馳的口頭禪，例如「坐低飲啖茶，食個包」，「你講嘢呀?」及劇中的地方名「段古母辛府」（斷估冇辛苦）等都成為了當時香港人的潮語，口頭禪並流傳至今，變成日常用語的一部分。此劇更開啟了周星馳的無厘頭文化。

《蓋世豪俠》是周星馳的成名作。(網上圖片)