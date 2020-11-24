Tiger`s Talk｜張智霖被13歲兒子魔童疏遠：佢話don't touch me

小學已經識打麻雀嘅張智霖，放學後經常迫家姐一齊打牌。（影片截圖）

張智霖（Chilam）、與郭富城、沈嘉偉份屬好友，同是愛車之人，以前不時都被影到齊齊駕靚車出動食宵夜歡聚，Chilam為宣傳新劇接受《Tiger`s Talk 》訪問時，提到平日愛以打麻雀、桌球減壓，又自爆因為屋企人關係，所以小學已經識打麻雀。

節目中，黃宗澤自爆喺馬來西亞拍攝時，曾介紹富二代好友比周秀娜認識，對方每日都會探班，周秀娜亦與對方交換聯絡方法，但她坦言唔太接受異地戀。（影片截圖）

主持之一嘅伍詠薇聞言後，指張智霖嘅麻雀腳係沈嘉偉同郭富城，所以打嘅並唔係錢，而係車同地，林盛斌（Bob)食住上問到每次打幾大，張智霖就笑笑口話：「幾細都會打。」並否認以車同地做賭本，仲連番強調「好細」又話「一餐飯左右 」同場嘅黃宗澤笑指上海富豪一餐飯都可以好誇張，搞到張智霖勁緊張。

郭富城、沈嘉偉同張智霖份屬多年好友，以前不時被影到駕跑車去打邊爐。（網上圖片）

Bob之後又問「唔係搏命打?」張智霖再次否認，仲話「因為成日打，唔可以博命。」但繼續堅拒透露金額，不過佢有佢口密，眾人有眾人亂猜，聽到「一晚幾萬元」時，張智霖又再緊張mode，連番否認似乎好怕出事咁，最後才鬆口表示「千幾元咁囉」

提到魔童因有自己生活圈子而疏遠自己時，張智霖話真係好hurt。（影片截圖）

Chilam之後又提到屋企壓力，笑指老婆同囝囝係來源之一，又透露張慕童（魔童）雖然只係13歲，但已經開始疏離父母。「尋日仲攬住一齊瞓，突然會同我講don't touch me，真係hurt爆。唯有睇返以前佢細個好得意嘅video睇，但一比佢睇，佢會耍手擰頭『delete it』」