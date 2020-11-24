【男排女將】本地排球界首席美男陳獻　4歲起拍廣告靚仔到演台劇

由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒和陳卓賢（Ian）主演的ViuTV劇集《男排女將》昨日（23/11）正式首播，故事講述King（顧定軒飾）等幾個熱愛排球的年輕人，因身高問題而被排球隊摒棄，之後偶然遇上前女子港隊成員家瑜（鄧麗欣飾），一起互相砥礪的情況，而劇集的靈感是來自甲一男子排球隊力臻，由丙組打上甲一經過。

鄧麗欣、顧定軒和陳卓賢主演的ViuTV劇集《男排女將》於周一（23/11）首播。（海報）

力臻與顧定軒、陳卓賢和盧瀚霆等在上周四（19/11）舉行的記者會上鬥波。（梁碧玲攝）

力臻不乏養眼小鮮肉，但講起港產男排界靚仔，現年27歲的陳獻好可能是最值得一提的一個，堪稱「本地男排首屆美男」。原名陳獻略的陳獻曾效力南華7年，2017年起轉戰泰國男排球壇，效力過當地男子職業排球聯賽球會龍仔厝府。

陳獻除了是一名排球員，亦是一名藝人、模特兒。他4歲獲星探發掘，先後拍過多個知名品牌的平面、電視廣告，愈來愈靚仔的他後來更獲片商青睞，先後拍過《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》（2014）、《陀地驅魔人》（2015）兩套電影，2015年更加入男團R-ICE，離團前曾與松岡李那推出單曲《情迷》，而近年他亦有份參演台灣偶像劇《三明治女孩的逆襲》（2018）、《男神時代》（2019）。

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