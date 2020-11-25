后翼棄兵︱成Netflix最多人睇迷你劇　國際象棋eBay銷量激增兩倍

改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說的大熱美劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）自10月底上架至今熱潮還為減退，同時令女主角Anya Taylor-Joy人氣急升。日前Netflix就公布了這套原創劇上架28日，共有6,200萬個家庭用戶觀看，成為該平台有史以來最高收視的喜劇類迷你劇。

劇情主要講述60年代天才棋后Beth Harmon的傳奇故事。（劇照）

除了劇集本身，Netflix劇集副總裁Peter Friedlander透露喜歡看這套劇的觀眾還對國際象棋提起樂興趣，而原著小說在出版37年後突然登上《紐約時報》的暢銷書榜。同時在Google搜尋國際象棋的數據竟然急速上升，而搜尋如何下國際象棋的數量達到9年以來的最高峰。

此外，購物網站eBay上的國際象棋銷量激增250%，專門售賣玩具的Goliath Games都同樣指近期國際象棋的銷量獲得超過170%的銷售量，而國際象棋線上遊戲網站chess.com都透露新加入的玩家翻了5倍。

Netflix聲明表示《后翼棄兵》成該平台史上最高收視迷你劇。（Twitter圖片）

Netflix聲明表示《后翼棄兵》不只在歐美爆紅，全球的數據亦非常可觀：「由俄羅斯、香港、法國、台灣和澳洲。劇集在92個國家登上單日排行榜頭10名，並在63個國家奪得冠軍，包括英國、阿根廷、以色列和南非。」

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