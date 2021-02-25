專訪︱林嘉欣任城堡聲音導航賀香港迪士尼15年：廣東話版最花時間

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-25 23:09

「公主病」三個字，繪形繪聲：驕橫跋扈，過份自信，未必靚，但肯定係人哋個女。 「林嘉欣」三個字，有晒畫面：知書識禮，思想獨立，肯定靚，仲係兩個女嘅阿媽。 所以第一次聽到林嘉欣（Karena）為香港迪士尼樂園的「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航，一座以13位經典迪士尼公主和女王故事作為構思基礎的園內全新地標時，感覺落差太大，很難不驚訝吧，然而林嘉欣卻驚訝我的驚訝，先來一句高八度：「係咩？會咩？我唔覺得喎，哈哈哈哈！」之後她再以一貫溫柔軟綿的聲線解釋，公主從來不只一種。「而家係21世紀，公主係好多元化，我哋（思想）都要符合番而家嘅社會囉，我覺得而家啲公主唔係話瞓喺度等王子嚟接嗰種，好多都好積極、好有Energy，去追尋自己嘅夢想，唔好太過標籤公主就係得一款。」 撰文：游大東 攝影：葉志明 錄影：莊堅毅 剪接：吳宇峰 化妝：Shuen Kong @ Will Wong 髮型：Bart Choi @ IL COLPO GROUP 服裝：Simone Rocha and Repetto

2005年香港迪士尼樂園開幕時，林嘉欣已獲邀跟張學友一同拍宣傳廣告，15年後再為「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航，Karena直言是緣份：「你諗下，15年前，我仲係一個人，而家我已經多咗3個人，仲要係大人細路都好開心喎，所以轉變好大，樂園算是陪伴我一起成長。」（葉志明攝）

Q：游大東

K：林嘉欣



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Q：好多觀眾都覺得，林嘉欣是位Intellectual，知書識禮，舉止優雅，但做訪問前知道你原來都喜歡公主，感覺真的有點落差……

K：係咩，我唔覺得喎！如果你看看有關公主的書籍和動畫，從中可以開展很多跟小朋友的對話，比如《魔雪奇緣》（Frozen／2013）的Elsa（姊姊）和Anna（妹妹）那樣。我兩個女（Kayla與Sofie）細細個的時候，會不明白為何Elsa要這樣拒絕妹妹（自細已分開成長），我便跟她們解釋，因為家姐懂魔法，她不想傷害妹妹，因為她們小時候有次玩耍時，已試過擊中Anna的頭部，Elsa太愛錫妹妹，所以才要避開她。很多小朋友的生活圈子有限，但透過這些故事和不同角色人物，讓她們知道世界其實比她們原有的更大，我覺得不要標籤公主，說公主只得一款，現在已是21世紀，我們（想法）就要符合現代社會。現在的公主唔再係瞓喺度等王子來接，有很多都是很積極、很正面、很有Energy，去追尋自己的夢想，我覺得而家的公主和小朋友都跟以前不同了。

Q：我覺得你這個答案都回應了我的疑問，因為很多人都覺得公主都係……

K：公主病！唔係㗎！因為我本身不是一個會去煽動標籤的人，亦不想遭人家標籤，所以我不會去標籤別人，更不會標籤我的女兒。舉個例，你知道有時候走進升降機，會見到那些「小心財物」的標語，（那些圖案）壞人一定有鬚、有Tattoo（紋身），乍看眉毛濃密，即是「有個款」，我就經常跟女兒說：「喇，呢啲廣告係錯誤，係標籤，『壞人』唔係咁，知唔知？」事實上，好多人都會將自己結織女朋友，後來變成太太，仲有埋小朋友的故事都Tattoo在自己身上，是一個Love Story（愛情故事），難道你認為對方是個壞人？不可以這樣呀！所以我很怕標籤，會經常矯正女兒，就是我們得要Open（開放）自己，畢竟每個人都有自己的故事，所以我從來不會用甚麼「公主病」套用在我的女兒身上，假如那麼早就要她們孭上「罪行」：你係公主病，咁就慘喇，從此你的Mindset（想法）就會有這種傾向，經常都會覺得（小朋友）有公主病。

Q：在這種充滿指責或者偏見的環境下，小朋友很容易會有負面情緒。

K：點解小朋友有（負面）情緒，是因為他們沒有一個管道（渠道），或者沒有一個字眼（讓他們表達情感），你沒有教導，他們不會知道「呷醋」這種情緒稱為「呷醋」，但如果你提供了這個字眼，小孩子就會知道：哦～！原來你攬姐姐的時候，我有呢啲情緒就叫做呷醋。這樣說，小朋友至少可以讓你知道：「媽咪我呷醋！」我覺得大人也要警惕自己，我們要怎樣提供一個疏導他們情緒的方法，教他們情緒是甚麼一回事，這個很重要。

除了擔任「奇妙夢想城堡」的聲音導航外，迪士尼樂園亦邀請Karena用私人珍藏的寶麗來即影即有相機，於城堡周圍拍下不同面貌，作宣傳之用。（葉志明攝）

最愛梅莉達與寶嘉康蒂

Q：這樣說來，你是否經常會借助「公主」來教導Kayla與Sofie？

K：絕對係啦！但其實她們不知道何謂「公主病」，因為我們家裏從來不會出現這種字眼，但她們知道「公主」是甚麼，也知道情緒是怎樣一回事，但她們不知道「公主病」的意思。我會借「公主」這件事，教導她們如何Follow your heart和Follow your dreams，（告訴她們）我們要勇敢一點，勇於嘗試，我覺得，每個小朋友都很獨特，我們都要接納每一位的不同之處，所以我會透過公主的書籍和電影去談這個，Rather than談論「公主病」。

Q：數數手指，迪士尼動畫系列裏出現的「公主」都有13人，除了剛才講到的Elsa和Anna，還有白雪公主（Snow White）、《睡公主》（Sleeping Beauty）的愛洛（Aurora）、《小魚仙》（The Little Mermaid）的艾莉奧（Ariel）、《美女與野獸》（Beauty and the Beast）的貝兒（Belle）、《阿拉丁》（Aladdin）的茉莉（Princess Jasmine）、《風中奇緣》的寶嘉康蒂（Pocahontas）、《花木蘭》（Mulan）的木蘭，《魔髮奇緣》（Tangled）的長髮公主樂佩（Rapunzel）、《公主與青蛙》（The Princess and the Frog）的蒂安娜（Tiana）、《魔海奇緣》的海島少女慕安娜（Moana），還有《勇敢傳說之幻險森林》（Brave）的梅莉達（Merida），你覺得自己跟上述哪一位有點相似？

K：我自己喜歡Pocahontas！為了今次錄音（聲音導航），我又要重看一遍《風中奇緣》（Pocahontas），女兒跟我一起看，其實這套電影已經是1995年的事了，我重看時，覺得Pocahontas與大地的關係，跟大自然的那種聯繫和尊重，（感覺上）你會覺得很不同，有可能自己已成為母親，亦因為見到全球暖化這個問題現在發生，就會覺得，如果Pocahontas跟大地的關係很和諧，（現實中）是人類跟大自然的連繫，這種對話，你會覺得很感動，希望現在的我，會有Pocahontas那種智慧，她的家庭觀念很深厚，我記得故事去到最後，她沒有跟隨愛人（Captain John Smith）上船離開，是別離的，Pocahontas去到最尾一段，跑呀跑，走到岩石上，頭髮飄起，樹葉亦然，我覺得這樣（故事鋪排）比較淒美和真實，有時候不一家要跟愛人在一起才叫做有「愛」。

Q：但你和女兒看Pocahontas的角度是否一樣？

K：大人的視角，跟小朋友是很不同的。譬如我看Pocahontas會見到人類與大自然的關係，但小朋友就有可能看到那種「愛」，還有故事提到（17世紀的殖民主義）那些人從西洋國家（英國）來到，見到那邊（北美洲新大陸）有很多資源可以帶回自己的地方，阿女就會覺得，為何那班人 (英國人）那樣差勁，很慘很慘，所以我們不能夠用自己的眼光去看小朋友（的世界）。

問Karena心目中哪位偶像符合迪士尼公主的條件？「柯德莉夏萍，佢演過好多次公主啦，《My Fair Lady》（窈窕淑女）、《Roman Holiday》（金枝玉葉），我覺得佢好有公主嗰種高貴同優雅，但係佢都奀皮㗎喎！《Roman Holiday》有場戲，講佢喺地牢間Jazz Club跳貓嘅Jazz Dance，見到佢好多變化。」（葉志明攝）

兩女兒性格貼近《魔雪奇緣》Elsa與Anna

Q：現在你很喜歡Pocahontas，以前又如何？

K：我以前鍾意梅莉達（Merida）！你想想，（戲中）她是王室，是貴族，夠歲數了，父母要為她安排婚姻，但她不甘於這樣的命運安排，於是決意要走出自己的路。你有公主的外表，應該是很斯文、很優雅，懂得繡花，但她偏偏要射箭、要騎馬，很「男仔頭」，以前我都頗喜歡她，因為看到小時候的自己，以前我是剪短頭髮，很百厭的。這套電影叫《Brave》（2012），我覺得那個時候，「公主」題材的人物設定和說故事方式已經轉變了，去到今天就更加不同吧，公主不會再那樣被動，等待王子拯救自己。

Q：Kayla和Sofie很喜歡《魔雪奇緣》的Elsa和Anna，你是否覺得她們各自的性格跟兩個角色很相似？

K：我覺得大的那個（Kayla），確實比較謹慎，始終跟細女（Sofie）相差三歲，她現在就讀小學四年班，知道欠交功課會有後果，至於細的那個還是那樣懵懵懂懂，我覺得她很似Anna，很幽默，很Funny，好願意做Clown（小丑），很天真，好有衝勁，姐姐就Serious一點，所以我覺得大同細都似的。為何姐姐會那樣？因為大家都是第一次做家長，很多錯誤都發生在她身上，去到（生）第二個就放鬆多了，那些「哎呀～！你小心呀！」沒有了，放手吧，這是我覺得她們是有差別。

Q：既然她們是《魔雪奇緣》的超級Fans，知道你為迪士尼樂園的「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航，是否很興奮？

K：我在家中練聲的時候，兩個女都很興奮，你會見到她們雙眼發光，她們問：「可唔可以同我講？」我說：「唔得！Top Secret！媽咪要為迪士尼樂園做聲音導航！」這件事在她們心目中，是再高一個層次，不是因為我是她們的母親，而是因為做聲音導航。

Karena坦言，今次錄製聲音導航，以廣東話的版本最難，亦最花時間：「錄音錄咗兩日，第一日先錄英文，以為最難，但好快錄完，之後就錄普通話。第二日先錄廣東話，因為啲字好多，你要Fill（填滿），仲要開合，用好多上顎嘅力，我覺得係比較難。」（葉志明攝）

靠想像錄製聲音導航 廣東話難度最高

Q：你說事前要在家中練習，這次做聲音導航，跟你以往演戲、唱歌，或者拍廣告錄VO（旁白）是很不同的，你自己怎樣掌握那種聲線？

K：我覺得是不同的，不同的語言，停頓位是不同的，Energy Level一樣，但那個Intonation（語調），高低抑揚就很不同了，我覺得英文本身是很Expressive的，譬如你講「Welcome！」（歡迎），那個氣聲（跟廣東話）已不同了，因為廣東話有九聲，很多靠上顎發音的字，就要很誇張的表達，但去到普通話 ──「歡迎來到～！」聲線又會變得甜美一點，發音輕重的地方又會不同。所以三種語文，感覺很不同，所以今天我在這裏用耳機聽一次，都會問點解跟我的聲音那麼不同？就是因為語文不同，我（錄音）的狀態也會很不同，我覺得很好玩。廣東話錄音時間最長，因為字數太多，還要開合，用很多上顎的力，我覺得比較難，本來預計錄英文會很難，但很快錄完，普通話也比廣東話容易。

Q：不過你錄製聲音導航時，還沒有見到「奇妙夢想城堡」的實物吧，會影響你的演繹嗎？

K：我錄音的時候，是2020年4月，當時（城堡）仍未竣工，根本沒有實景圖片可以參考，迪士尼那邊只給我一張2D的Rendering（示意）圖片，但畢竟那是聲音導航，我要很仔細的說，你走進來之後左邊會見到甚麼，那個塔尖又是怎樣，右邊的情況如何如何，所以我要在錄音的過程中，要說服自己我已經見到，這一點需要運用演員的想像力，對我來說，是很大的挑戰，因為錄音之前無法先來這裏細看一遍，純粹想像，再用聲音帶領大家進入這個奇妙的世界。直至今天親身來到，我是有少許目瞪口呆，因為Rendering跟現實相差真的很遠，嘩了出聲，這裏真的大很多，我跟自己說：卒之都見到佢！

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