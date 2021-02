專訪︱林嘉欣任城堡聲音導航賀香港迪士尼15年：廣東話版最花時間

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-02-25 23:09

「公主病」三個字,繪形繪聲:驕橫跋扈,過份自信,未必靚,但肯定係人哋個女。 「林嘉欣」三個字,有晒畫面:知書識禮,思想獨立,肯定靚,仲係兩個女嘅阿媽。 所以第一次聽到林嘉欣(Karena)為香港迪士尼樂園的「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航,一座以13位經典迪士尼公主和女王故事作為構思基礎的園內全新地標時,感覺落差太大,很難不驚訝吧,然而林嘉欣卻驚訝我的驚訝,先來一句高八度:「係咩?會咩?我唔覺得喎,哈哈哈哈!」之後她再以一貫溫柔軟綿的聲線解釋,公主從來不只一種。「而家係21世紀,公主係好多元化,我哋(思想)都要符合番而家嘅社會囉,我覺得而家啲公主唔係話瞓喺度等王子嚟接嗰種,好多都好積極、好有Energy,去追尋自己嘅夢想,唔好太過標籤公主就係得一款。」 撰文:游大東 攝影:葉志明 錄影:莊堅毅 剪接:吳宇峰 化妝:Shuen Kong @ Will Wong 髮型:Bart Choi @ IL COLPO GROUP 服裝:Simone Rocha and Repetto

2005年香港迪士尼樂園開幕時,林嘉欣已獲邀跟張學友一同拍宣傳廣告,15年後再為「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航,Karena直言是緣份:「你諗下,15年前,我仲係一個人,而家我已經多咗3個人,仲要係大人細路都好開心喎,所以轉變好大,樂園算是陪伴我一起成長。」(葉志明攝)

Q:游大東

K:林嘉欣



Q:好多觀眾都覺得,林嘉欣是位Intellectual,知書識禮,舉止優雅,但做訪問前知道你原來都喜歡公主,感覺真的有點落差……

K:係咩,我唔覺得喎!如果你看看有關公主的書籍和動畫,從中可以開展很多跟小朋友的對話,比如《魔雪奇緣》(Frozen/2013)的Elsa(姊姊)和Anna(妹妹)那樣。我兩個女(Kayla與Sofie)細細個的時候,會不明白為何Elsa要這樣拒絕妹妹(自細已分開成長),我便跟她們解釋,因為家姐懂魔法,她不想傷害妹妹,因為她們小時候有次玩耍時,已試過擊中Anna的頭部,Elsa太愛錫妹妹,所以才要避開她。很多小朋友的生活圈子有限,但透過這些故事和不同角色人物,讓她們知道世界其實比她們原有的更大,我覺得不要標籤公主,說公主只得一款,現在已是21世紀,我們(想法)就要符合現代社會。現在的公主唔再係瞓喺度等王子來接,有很多都是很積極、很正面、很有Energy,去追尋自己的夢想,我覺得而家的公主和小朋友都跟以前不同了。

Q:我覺得你這個答案都回應了我的疑問,因為很多人都覺得公主都係……

K:公主病!唔係㗎!因為我本身不是一個會去煽動標籤的人,亦不想遭人家標籤,所以我不會去標籤別人,更不會標籤我的女兒。舉個例,你知道有時候走進升降機,會見到那些「小心財物」的標語,(那些圖案)壞人一定有鬚、有Tattoo(紋身),乍看眉毛濃密,即是「有個款」,我就經常跟女兒說:「喇,呢啲廣告係錯誤,係標籤,『壞人』唔係咁,知唔知?」事實上,好多人都會將自己結織女朋友,後來變成太太,仲有埋小朋友的故事都Tattoo在自己身上,是一個Love Story(愛情故事),難道你認為對方是個壞人?不可以這樣呀!所以我很怕標籤,會經常矯正女兒,就是我們得要Open(開放)自己,畢竟每個人都有自己的故事,所以我從來不會用甚麼「公主病」套用在我的女兒身上,假如那麼早就要她們孭上「罪行」:你係公主病,咁就慘喇,從此你的Mindset(想法)就會有這種傾向,經常都會覺得(小朋友)有公主病。

Q:在這種充滿指責或者偏見的環境下,小朋友很容易會有負面情緒。

K:點解小朋友有(負面)情緒,是因為他們沒有一個管道(渠道),或者沒有一個字眼(讓他們表達情感),你沒有教導,他們不會知道「呷醋」這種情緒稱為「呷醋」,但如果你提供了這個字眼,小孩子就會知道:哦~!原來你攬姐姐的時候,我有呢啲情緒就叫做呷醋。這樣說,小朋友至少可以讓你知道:「媽咪我呷醋!」我覺得大人也要警惕自己,我們要怎樣提供一個疏導他們情緒的方法,教他們情緒是甚麼一回事,這個很重要。

除了擔任「奇妙夢想城堡」的聲音導航外,迪士尼樂園亦邀請Karena用私人珍藏的寶麗來即影即有相機,於城堡周圍拍下不同面貌,作宣傳之用。(葉志明攝)

最愛梅莉達與寶嘉康蒂

Q:這樣說來,你是否經常會借助「公主」來教導Kayla與Sofie?

K:絕對係啦!但其實她們不知道何謂「公主病」,因為我們家裏從來不會出現這種字眼,但她們知道「公主」是甚麼,也知道情緒是怎樣一回事,但她們不知道「公主病」的意思。我會借「公主」這件事,教導她們如何Follow your heart和Follow your dreams,(告訴她們)我們要勇敢一點,勇於嘗試,我覺得,每個小朋友都很獨特,我們都要接納每一位的不同之處,所以我會透過公主的書籍和電影去談這個,Rather than談論「公主病」。

Q:數數手指,迪士尼動畫系列裏出現的「公主」都有13人,除了剛才講到的Elsa和Anna,還有白雪公主(Snow White)、《睡公主》(Sleeping Beauty)的愛洛(Aurora)、《小魚仙》(The Little Mermaid)的艾莉奧(Ariel)、《美女與野獸》(Beauty and the Beast)的貝兒(Belle)、《阿拉丁》(Aladdin)的茉莉(Princess Jasmine)、《風中奇緣》的寶嘉康蒂(Pocahontas)、《花木蘭》(Mulan)的木蘭,《魔髮奇緣》(Tangled)的長髮公主樂佩(Rapunzel)、《公主與青蛙》(The Princess and the Frog)的蒂安娜(Tiana)、《魔海奇緣》的海島少女慕安娜(Moana),還有《勇敢傳說之幻險森林》(Brave)的梅莉達(Merida),你覺得自己跟上述哪一位有點相似?

K:我自己喜歡Pocahontas!為了今次錄音(聲音導航),我又要重看一遍《風中奇緣》(Pocahontas),女兒跟我一起看,其實這套電影已經是1995年的事了,我重看時,覺得Pocahontas與大地的關係,跟大自然的那種聯繫和尊重,(感覺上)你會覺得很不同,有可能自己已成為母親,亦因為見到全球暖化這個問題現在發生,就會覺得,如果Pocahontas跟大地的關係很和諧,(現實中)是人類跟大自然的連繫,這種對話,你會覺得很感動,希望現在的我,會有Pocahontas那種智慧,她的家庭觀念很深厚,我記得故事去到最後,她沒有跟隨愛人(Captain John Smith)上船離開,是別離的,Pocahontas去到最尾一段,跑呀跑,走到岩石上,頭髮飄起,樹葉亦然,我覺得這樣(故事鋪排)比較淒美和真實,有時候不一家要跟愛人在一起才叫做有「愛」。

Q:但你和女兒看Pocahontas的角度是否一樣?

K:大人的視角,跟小朋友是很不同的。譬如我看Pocahontas會見到人類與大自然的關係,但小朋友就有可能看到那種「愛」,還有故事提到(17世紀的殖民主義)那些人從西洋國家(英國)來到,見到那邊(北美洲新大陸)有很多資源可以帶回自己的地方,阿女就會覺得,為何那班人 (英國人)那樣差勁,很慘很慘,所以我們不能夠用自己的眼光去看小朋友(的世界)。

問Karena心目中哪位偶像符合迪士尼公主的條件?「柯德莉夏萍,佢演過好多次公主啦,《My Fair Lady》(窈窕淑女)、《Roman Holiday》(金枝玉葉),我覺得佢好有公主嗰種高貴同優雅,但係佢都奀皮㗎喎!《Roman Holiday》有場戲,講佢喺地牢間Jazz Club跳貓嘅Jazz Dance,見到佢好多變化。」(葉志明攝)

兩女兒性格貼近《魔雪奇緣》Elsa與Anna

Q:現在你很喜歡Pocahontas,以前又如何?

K:我以前鍾意梅莉達(Merida)!你想想,(戲中)她是王室,是貴族,夠歲數了,父母要為她安排婚姻,但她不甘於這樣的命運安排,於是決意要走出自己的路。你有公主的外表,應該是很斯文、很優雅,懂得繡花,但她偏偏要射箭、要騎馬,很「男仔頭」,以前我都頗喜歡她,因為看到小時候的自己,以前我是剪短頭髮,很百厭的。這套電影叫《Brave》(2012),我覺得那個時候,「公主」題材的人物設定和說故事方式已經轉變了,去到今天就更加不同吧,公主不會再那樣被動,等待王子拯救自己。

Q:Kayla和Sofie很喜歡《魔雪奇緣》的Elsa和Anna,你是否覺得她們各自的性格跟兩個角色很相似?

K:我覺得大的那個(Kayla),確實比較謹慎,始終跟細女(Sofie)相差三歲,她現在就讀小學四年班,知道欠交功課會有後果,至於細的那個還是那樣懵懵懂懂,我覺得她很似Anna,很幽默,很Funny,好願意做Clown(小丑),很天真,好有衝勁,姐姐就Serious一點,所以我覺得大同細都似的。為何姐姐會那樣?因為大家都是第一次做家長,很多錯誤都發生在她身上,去到(生)第二個就放鬆多了,那些「哎呀~!你小心呀!」沒有了,放手吧,這是我覺得她們是有差別。

Q:既然她們是《魔雪奇緣》的超級Fans,知道你為迪士尼樂園的「奇妙夢想城堡」擔任聲音導航,是否很興奮?

K:我在家中練聲的時候,兩個女都很興奮,你會見到她們雙眼發光,她們問:「可唔可以同我講?」我說:「唔得!Top Secret!媽咪要為迪士尼樂園做聲音導航!」這件事在她們心目中,是再高一個層次,不是因為我是她們的母親,而是因為做聲音導航。

Karena坦言,今次錄製聲音導航,以廣東話的版本最難,亦最花時間:「錄音錄咗兩日,第一日先錄英文,以為最難,但好快錄完,之後就錄普通話。第二日先錄廣東話,因為啲字好多,你要Fill(填滿),仲要開合,用好多上顎嘅力,我覺得係比較難。」(葉志明攝)

靠想像錄製聲音導航 廣東話難度最高

Q:你說事前要在家中練習,這次做聲音導航,跟你以往演戲、唱歌,或者拍廣告錄VO(旁白)是很不同的,你自己怎樣掌握那種聲線?

K:我覺得是不同的,不同的語言,停頓位是不同的,Energy Level一樣,但那個Intonation(語調),高低抑揚就很不同了,我覺得英文本身是很Expressive的,譬如你講「Welcome!」(歡迎),那個氣聲(跟廣東話)已不同了,因為廣東話有九聲,很多靠上顎發音的字,就要很誇張的表達,但去到普通話 ──「歡迎來到~!」聲線又會變得甜美一點,發音輕重的地方又會不同。所以三種語文,感覺很不同,所以今天我在這裏用耳機聽一次,都會問點解跟我的聲音那麼不同?就是因為語文不同,我(錄音)的狀態也會很不同,我覺得很好玩。廣東話錄音時間最長,因為字數太多,還要開合,用很多上顎的力,我覺得比較難,本來預計錄英文會很難,但很快錄完,普通話也比廣東話容易。

Q:不過你錄製聲音導航時,還沒有見到「奇妙夢想城堡」的實物吧,會影響你的演繹嗎?

K:我錄音的時候,是2020年4月,當時(城堡)仍未竣工,根本沒有實景圖片可以參考,迪士尼那邊只給我一張2D的Rendering(示意)圖片,但畢竟那是聲音導航,我要很仔細的說,你走進來之後左邊會見到甚麼,那個塔尖又是怎樣,右邊的情況如何如何,所以我要在錄音的過程中,要說服自己我已經見到,這一點需要運用演員的想像力,對我來說,是很大的挑戰,因為錄音之前無法先來這裏細看一遍,純粹想像,再用聲音帶領大家進入這個奇妙的世界。直至今天親身來到,我是有少許目瞪口呆,因為Rendering跟現實相差真的很遠,嘩了出聲,這裏真的大很多,我跟自己說:卒之都見到佢!

