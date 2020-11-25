木村拓哉受疫症影響　2021年廣告費激減185萬跑輸「嵐」櫻井翔

一場世紀疫症，撼動全球影視娛樂行業，至今累積逾13.5萬確診個案的日本是其中一個重災國家，為了抗疫，當地電影圈和電視圈曾一度停工，影響大部份藝人和經理人公司的工作部署，收入大減；另邊廂，廣告商為求自保，只能減少支出，連帶來年宣傳預算亦要大幅縮皮。剛出版的最新一期日本雜誌《Flash》，刊登了一篇名為「廣告演出費激變」（CMギャラ激変）的專題報道，公開2021年的日本藝人廣告薪酬排名，男女藝人各列出頭40名，當中有45人的叫價下調，但亦有21位逆市加價，現年48歲的「日劇天王」木村拓哉減幅驚人，來年的廣告演出收費只得5,500萬日圓（約408萬港元），較今年的8,000萬日圓（約593萬港元）大減超過三成。 撰文：游大東

剛出版的最新一期日本雜誌《Flash》，刊登了一篇名為「廣告演出費激變」（CMギャラ激変）的專題報道，公開2021年的日本藝人廣告薪酬排名。（網上圖片）

點解堂堂木村要減價，還要減幅如此驚人？答案無非以「密食當三番」的態度於逆市下盡賺。有日本大型廣告代理商向《Flash》透露，昔日好景時，藝人收取薪酬的習慣只有加價，不會減價，奈何面對今次新冠肺炎疫情肆虐，有得開工已經要裝香還神，只好一改往日策略，主動減價以留住一班客仔，廣告商亦順應時勢轉以「合理薪酬」為由向藝人壓價，但釐訂標準並非純粹考慮藝人本身的工作內容，也會參考他們在社交平台的活躍度，以及視乎公眾對於他們的期待度。綜合上述多個因素，2021年的日本男藝人廣告費排名，現年51歲的「傳奇男神」福山雅治，雖然減價1,000萬日圓（約74萬），但仍然6,500萬（約482萬港元）位列第一。第二位是日版《金裝律師》的男主角、現年52歲的織田裕二，以6,000萬日圓（約445萬港元）排在第二，廣告費一樣大減1,000萬日圓，而57歲的松本人志、53歲的松岡修造，和即將解散的日本天團「嵐」（ARASHI）成員櫻井翔，跟織田裕二並列第二位。

跟木村拓哉一樣，同樣位列第六位的，分別來自《半澤直樹2》的「死對頭」 ── 47歲的堺雅人和54歲的香川照之，他們明年的廣告薪酬同樣是5,500萬日圓，要留意一點，堺雅人與香川照之明年的定價跟今年一樣，沒有因為挾《半澤2》高收視帶來的人氣而加價。至於第九位，廣告酬勞為5,000萬日圓（約371萬港元），上榜者共9人，包括48歲的中居正廣、73歲的北野武、59歲的中井貴一；同樣37歲的「嵐」三位成員二宮和也、相葉雅紀、松本潤；57歲的濱田雅功、57歲的江口洋介和37歲的小栗旬，當中只有小栗旬有加價，今年他的叫價為4,500萬日圓（約334萬港元）。

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世紀疫情下，「日劇天王」木村拓哉2021年的廣告酬勞將大減超過三成。（Getty Images）

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