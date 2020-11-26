鹿鼎記2020｜甘婷婷變史上最浮腫陳圓圓　曾經的最美潘金蓮崩壞？

內地劇《鹿鼎記2020》開播至今，無論是演韋小寶的張一山，男二康熙的張天陽，以至建寧公主唐藝昕，也被網民批評得體無完膚，想不到連歷年《鹿鼎記》例牌是大美人的陳圓圓，由內地女星甘婷婷演出，竟然也難逃史上最「油膩浮腫」的惡評，甚至指她憑容貌已有阻止清兵入關的能力，嘲諷她一人改寫中國歷史。

甘婷婷的演出較為保守。（劇照）

金庸名著《鹿鼎記》拍過多個電視劇版本，而韋小寶的七個老婆之一，公認是最美的阿珂，往往由同一位女星分飾其母陳圓圓，最為人熟悉的女星有朱茵、梁小冰、寧靜，而最新版《鹿鼎記2020》的陳圓圓，由曾經在《水滸傳》中有「最美潘金蓮」美譽的甘婷婷演出，不過效果卻不似預期，當年她只得23歲，青春少艾，現在卻是34歲，劇中顏值大幅下滑，而且身材發福，面目浮腫，跟傾國傾城完全沾不上邊，網民更指如果她是陳圓圓，吳三桂根本不會「衝冠一怒為紅顏」，自然不會引清兵入關，最後改寫中國往後的歷史。

甘婷婷曾被讚是最美潘金蓮。（劇照）

下圖有甘婷婷外貌崩壞相片：

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其實甘婷婷在電影《無間行者之生死潛行》也有份演出，在2014年甘婷婷被韓國媒體選為「中國最美女神」第三名，緊隨范冰冰及殷桃之後，名次比起古力娜扎及Angelababy更加高。甘婷婷在微博Po出的相片，面形雖然較為圓潤，仍然是一名美女，但《鹿鼎記2020》中的妝容，卻將她拍成「油膩浮腫」的醜態，難怪該劇播出後一片劣評。

同場加映潘金蓮龔玥菲美圖：

潘金蓮是《金瓶梅》及《水滸傳》的角色，而要演活這位性感尤物，女演員必定是顏值爆燈，身材惹火，仲要風騷入骨，本地代表有溫碧霞，而內地《新金瓶梅》的女主角龔玥菲，天使臉孔配上驕人上圍一直為人津津樂道，最讓人意想不到是她的前度男友，竟然是身高1米的男士，仿如現代版武大郎，想不到她的現任男友更加特別，令一班粉絲大為震驚。

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