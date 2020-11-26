文雨非被《終極一班》角色定型　右耳曾失聰上《狼人殺》求翻身

台灣節目單元《凹嗚狼人殺》，由於甚受歡迎，捧紅了不少藝人新星，所以要排到上節目殊不容易，想不到近日節目見到一位久違了的女星文雨非，她憑《終極一班》系列走紅，但角色太過深入民心，反而限制了她的發展，有3年時間要到餐廳打工謀生，更遇上右耳出現問題，現時在網劇擔正演出，隨時能鹹魚翻生。

文雨非樣子清純甜美，可惜在圈中半紅不黑。（IG@iamwyiwen）

台灣偶像劇《終極一班》，其實是為男子組合「飛輪海」度身訂造的劇集，而他們一炮而紅後，之後陸續有藝人加入，亦開始了終極宇宙，開拍了多個版本，而文雨非飾演的可愛美少女裘球，是劇中的第二女主角，可是角色過於深入民心，更將她視為劇集偶像，而非一位演員，令她的工作買少見少，近3年更要到意大利餐廳打工賺取生活費，今年6月她還自爆右耳出現問題，醫生診斷是短暫性失聰，令她嚇了一跳。近日文雨非突然現身《凹嗚狼人殺》，原來是昔日拍攝《終極一班》時的好友黃偉晉搭路，讓她上節目為新網劇《愛不愛栗絲》宣傳，希望她能憑該劇谷底反彈，偉晉確是用心良苦。

文雨非突然上《凹嗚狼人殺》，為新劇宣傳。（影片截圖）

下圖有文雨非性感靚相：

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同場加映樂宜清純美圖：