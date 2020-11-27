許綽婷正式玩晒三個電視台　新節目《台灣絕美餐廳》賣溫情差啲喊

曾為ViuTV節目《當遊客不存在》和無綫J2節目《背包女行》亮相的居台香港少女許綽婷（Avenna、AV）主持的香港開電視節目《台灣絕美餐廳》將於周日（29/11）首播。AV在節目中會帶觀眾走遍台灣各處擁有絕美風景的餐廳，品嘗各式佳餚之餘，更會細聽店東的溫情故事。

AV最難忘的便是新北三芝的一間咖啡店，她指店主原與爸爸一同打造這間餐廳，但過程中爸爸不幸患病離世，之後店主保留了很多「爸爸的元素」在店內，包括父親所造的原木傢俬、雕刻等，甚至將店名改成WE (ME & DAD )：「傾談過程中，聽得出佢對爸爸嘅思念，呢樣嘢令我非常感動，特別係我寫佢設計嘅明信片時，我差啲喊咗出嚟；其實淨係去飲杯咖啡食個蛋糕，就可以感受到呢一份難能可貴嘅父子情，令我非常難忘。」

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提到走訪多間餐廳後，會否萌生創業念頭時，AV表示自己不時會幻想在香港開間正宗台灣搖飲料店：「因為每次返香港，我都會想念台灣嘅珍珠奶茶，奈何香港買到嘅茶底、原料、珍珠等等都同台灣嘅味道有少少出入，希望可以以台灣人習慣嘅味道喺香港開一間舖仔，一解大家思台灣之情，講到尾其實主要係自己真係好鍾意飲珍珠奶茶。」