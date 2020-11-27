Aka趙慧珊憶被狗咬傷險毀容　猶有餘悸：發夢畀同一隻狗咬！

日前趙慧珊(Aka)作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，談到早前往流浪狗場做義工被狗咬事件，Aka直言留有陰影，她說：「咬一刻唔知有冇扯走我啲肉，淨係覺得好痛、麻痹同流血，真係驚毁容同有疤痕，所以之後都好聽話配合戒口，唔出街唔化妝，好好護理，初初因為個嘴郁唔到，所以要用飲筒飲粥水。試過發夢夢見畀同一隻狗咬，依家慢慢克服，希望嚟緊見到啲大狗都想試吓可唔可以餵嘢食，同埋再返去狗場做義工。」

之後講到創作新歌《Fearless》感受。Aka說：「我冇學過樂理，冇作曲基礎，所以之前對創作冇乜信心，今次係監製Jason畀機會我試，一齊去創作，喺個過程中我仲越嚟越大膽，一度Challenge佢，我叫佢不如改下某啲音，哈哈！其實Jason佢好Open畀我發揮。」

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Aka直言歌曲甚難唱，她說：「之前被狗咬傷，剛康復就去錄音，呢首歌需要好大力氣去唱，要擘大個口去唱，第一日錄完音，個傷口裏面的確有啲痛，但係無辦法，就住就住錄音更加唱唔到，所以最後都冇理，每次一唱完我五臟六腑啲能量好似掏空晒出嚟咁，好攰！之前有失眠習慣，錄音嗰幾日，估唔到一返屋企連床都未上就可以瞓着。」