雨僑坐月用廿斤薑洗手　驚嘆：佢哋係去釣石崇魚嚟煲湯俾我

雨僑於8月誕下６磅重女女。（雨僑IG圖片）

今年8月雨僑同羅力威嘅囡囡終於出世，佢地並無請工人同陪月，靠自己同家人一手一腳湊B兼坐月。傳統智慧話坐月坐得好，生產前嘅病痛都可以根治，雨僑呢日分享「長洲人誇張坐月大法」，原來佢全靠一個住長洲嘅伯娘幫手坐月：「長洲天字第1號湊仔高手，呢1個月我完全冇掂過生水，伯娘劈咗20斤薑總共沖咗3次涼，自己拍薑沖涼效果真係唔同啲。」

雨僑話感謝老公同伯娘照顧坐好月。（IG：@avabibu）

坐月期間唔可以掂生水如果唔係會入風，但一個月唔沖涼唔洗水真係聽到都痕，雨僑伯娘幫佢準備好：「呢一個月我完全無掂過生水，伯娘劈咗二十斤薑總共沖咗三次涼，簡直掃咗菜檔個場，再大樽小樽用嚟洗手洗面。自己拍薑沖涼效果真係唔同啲，不過真係太辛苦屋企人了，後期就改用浸浴包。我亦都無飲過清水，我有自己準備嘅月子廿八方同炒米茶，伯娘都嫌唔夠，仲要加埋佢喺特定年份月份買嘅果皮，再喺長洲曬咗唔知幾多年，真係聽到都覺得複雜。」

雨僑坐月期間淨係洗手已經用咗廿斤薑。（IG：@avabibu）

另外食療方面就更加重要，最珍貴唔係貴價補品，而係雨僑親友出心出力，買唔到就自己去釣﹗「對傷口又好上奶又好首推石崇魚湯大家都知啦，但係街市好難買到石崇魚，所以佢哋索性去釣?係呀我都聽到黑人問號，不過喺長洲魚真係最不缺，總之最後佢哋係去釣石崇魚嚟煲湯俾我，釣剩啲蝦仲要炒埋蛋俾我老公食，你幻唔幻想到成班鄉親父老喺道釣魚搣蝦再拎出嚟香港俾我？佢仲爭啲叫埋大嶼山班friend曬啲防風草俾我，可惜唔啱季節呀... 因為有呢班好crazy嘅長洲人，我坐月嘅日子係可以好好調理，好在無拎兩隻生雞上嚟養，唔係真係嚇到我吃手手」

雨飾話班親戚幫佢去長洲釣石崇魚煲湯。（雨僑Facebook）