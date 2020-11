高以翔逝世周年｜女友Bella長文抒感受：回憶是推動我往前的動力

台灣藝人高以翔 (Godfrey)於去年11月28日在內地錄製綜藝節目《追我吧》時不幸猝死,終年35歲。昨日 (28日) 是他逝世一周年,他生前的女友Bella昨日在IG story post了貼出了藍色玫瑰花的照片來悼念他,晚上又出post貼了一張兩人倚在一起的背影相,並發千字長文抒發自己在Godfrey離世後這一年的心情。

高以翔與女友Bella。(IG截圖)

以下是Bella的千字文全文內容:

這一年我花了很多時間在內心的探索,找尋一切背後的意義,試問自己要怎麼做才能成長。

過去的回憶是推動我往前的動力,從一開始的不肯臣服於現實的掙扎,到向內心全然的臣服,才發現即便是萬難,也抵不過一顆始終信任自己,信任愛,信任希望的內心。

有很長一段時間我把所有的框架放在自己身上,害怕這個,害怕那個,給自己扣上了一層又一層的枷鎖,覺得自己做什麼好像都不對,所有的方向好像一瞬間全部都打亂了,只剩下精力神都耗盡的自己。

不過我真的很幸運,遇到了一些很棒很棒的人生導師,還有我的靈魂家族對我的不離不棄,緊緊抓住我的心,指引我光的方向。

想想當初迷茫且害怕的自己,才發現沒有什麼好怕的,這一切的一切,都是一個可以跨過去的坎。

想實現的美好是可以實現的,就像在一個黑暗的夜晚,也許還看不見黎明的曙光,其實看到的是慢慢變圓滿的月亮。不管正在經歷一個什麼階段,之後都會慢慢的圓滿。在和自己的內心較勁的時候,其實很簡單,就是退一步,退一步就會發現自己還是有很多其他的路可以走。

這一年我把很多的情緒留給了自己,我覺得沒有必要散播自己身上的負能量,只想把正面的留給大家,因为這些內心的考驗,只有靠自己的力量才能戰勝。想著逼自己笑一笑也許有一天就會發自內心的真的笑了,但我發現,根本不能去強迫自己,反而是需要對自己抱有更多的同情,時間,耐心與接納。我漸漸的變成每一個當下的情緒自己都是有察覺的,讓自己覺知到自己的情緒,卻不被情緒帶走。

當生命給你100個哭泣的理由,你該加倍展示給生命1000個微笑的理由。

我想為自己做起這個榜樣,同時給很多正在找“自己”,找“回家”的路的人一個支持,不管是社會的框架,對女性的批判,網絡暴力等等,我想分享,傳播心中的這份愛。

往往當人們不理解某些事情並只看到表象的時候,本能反應就是去攻擊。其實我也能理解,有的時候失去的力量也可能被轉化成仇恨,憤怒,但要記得,一句不經意的話,也許可以深深的傷害一顆還沒有完全強大起來的心。我們每個人都是彼此的一面鏡子,反射出自己的不同面向,應去理解並轉化成同理心。

當你能看見,完全是我們「自已在定義自已」、是「自已跟自已在過不去」、是「自已在創造自已人生」的實相時,你會開始懂得「愛自已」、勇敢的「做自已」、並開始「創造自已想要的人生」。

我們都是宇宙創造出來的生命,每個人都不一樣,每個人都有每個人的故事要走,不需要活在別人對你的看法或設立的框架之中,不需要用自己心中的一把尺去衡量別人。

每一個眼神,每句話,動作,聲音,味道,溫度,所有的所有,都還是記憶猶新,最熟悉的那個感覺。我的心中只有愛,感恩和希望。我知道前面有著絢麗的七彩光在等待我,我還是可以感受到他的溫暖,看見生命的無窮可能,看見他因為我的成長而滿滿的驕傲,等待我與源頭合一,回歸光的擁抱。

我能做的不多,就是把因愛而從內心放射出的光芒,把這同樣品質的愛給予他人,給予這個世界。

做自己,做喜歡的事情,朝夢想前進,創造自己的實相,活在當下,活得快樂。

自己,已足夠,take my faith but at least I still believe.

Release anything that no longer feels good for your soul to carry.

You deserve the world and all.

真的很珍惜

謝謝你們,感恩你們

Bella post了兩人靠在一起的背影照。(Bella ig)