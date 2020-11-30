鄭丹瑞囡囡十歲飲酒　憶睇細女跳鋼管舞：突然扯開衫褲著T-back跳

11月27日係鄭丹瑞66歲生日。（IG：@zanetacheng）

11月27日係鄭丹瑞66歲生日，太太以及兩個囡囡都喺身邊陪佢慶祝。旦哥一向同兩個囡囡感情都相當好，有咩事都可以傾訴，最近旦哥同王浩信、陳豪一齊接受訪問，同兩位年輕爸爸拋下震撼彈：「你預佢哋15、6歲就開始要去蘭桂坊玩﹗」

劇集《非凡三俠》演員王浩信、陳豪（阿Mo）及鄭丹瑞（阿旦）接受《Tiger's Talk》主持人伍詠薇和林盛斌（Bob）訪問。

劇集《非凡三俠》演員王浩信、陳豪（阿Mo）及鄭丹瑞（阿旦）接受《Tiger's Talk》主持人伍詠薇和林盛斌（Bob）訪問，伍姑娘與阿Bob形容三位是圈中型爸，與他們大談子女經。面對兩位年輕爸爸，旦哥2個囡囡已經28同29歲，立即向佢地拋下震撼彈：「我兩個女10歲左右，我老婆就慢慢教佢哋飲酒，你預佢哋15、6歲就開始要去蘭桂坊玩，咩酒都畀佢試吓，畀佢哋知到底係咩。」

鄭丹瑞自認係開通爸爸。（IG：@zanetacheng）

鄭丹瑞直言自己係個開通爸爸，細女鄭珉（Amanda）學鋼管舞，有次演邀請父母及家姐捧場，但旦哥憶述就話：「我們一家三口去，起初都冇乜事，佢突然扯開衫褲著T-back加Bra Top，我同老婆嚇一跳......完騷當然照樣話跳得好好睇，Very Good，表面上無咩，呢種舞是要那麼性感才好玩，我當然照由她玩，不過之後就不會再去睇。」旦哥話依家周日係家庭日，就算細女已搬出去住，也會自動自覺返家食飯，仲會帶同外籍男友返屋企一齊打麻雀。