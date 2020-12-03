王敏奕事隔6年重返TVB拍劇 與謝東閔演情侶：有啲心動

Venus直言現實中的自己跟角色不太一樣。（梁碧玲攝）

王敏奕（Venus）和謝東閔今日（2/12）現身將軍澳電視城出席「再見2020」記者會，順道為新劇《香港愛情故事》宣傳造勢。劇中，飾演攝影師的Venus愛上了藝術家謝東閔，Venus直言現實中的自己跟角色不太一樣：「我唔識玩咁多Mind Game，我好直，如果鍾意你會好易Feel到，我係一個好多愛嘅人。而呢個女仔係好需要愛，同埋佢好有刺好驚被傷害。」東閔亦指與角色不同，全因劇中的他是一位攝影師，但現實中卻不擅長影相。

王敏奕和謝東閔現身將軍澳電視城出席「再見2020」記者會，順道為新劇《香港愛情故事》宣傳造勢。（梁碧玲攝）

繼2014年的《女人俱樂部》，Venus事隔6年再重返TVB拍劇，她坦言感覺完全不一樣：「監製同編審嘅自主權，每一日都喺現場同演員交流，感情線嘅結局全部都係共同創作，同平時拍劇好唔同，對我嚟講幾Surprise。」劇中飾演情侶的Venus與東閔不乏親密鏡頭，Venus指最浪漫的並不是錫錫場口：「錫只係嗰一下嘅表達，但有一啲好浪漫，好似擒牆爬落嚟，我演嘅時候都有啲心動。」