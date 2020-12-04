鄧萃雯素顏拍片被指似路人　網民Po相力證靚足30年

鄧萃雯近年多在內地登台、拍劇掘金，雖然已經是輕熟女年紀，但外貌仍然甚有吸引力，俘虜了不少內地粉絲，亦成為了廣告商的寵兒。但近日雯女在內地福州行街，卻因為打扮親民素顏自拍，竟然被嘲笑似路人，完全無星味，其後有粉絲為雯女抱不平，Po出了30年前在關禮傑婚宴的合照，力撐雯女外貌經得起歲月洗禮，至今仍是甚具氣質的美女。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

鄧萃雯素顏在福州拍片，被指外貌似路人。（鄧萃雯微博）

下圖有鄧萃雯歷年靚相：

+ 18 + 18 + 18

近日鄧萃雯到內地福州東湖，為一間酒店擔任開幕表演嘉賓，還上台開金口獻唱，雯女到了輕熟女年紀，仍然甚有市場，確是難得。之後雯女亦有拍片為福州宣傳，由於天氣甚冷，雯女戴上Cap帽口罩，穿上厚重大衣，雯女說道「下次再來福州，要悠閑的多玩幾天，因為有很多大自然的漂亮風景，需要花點時間走走住住看看，只是沒想到福州的鼓嶺風景區會那麼冷。」由於拍片時甚為大風，吹得雯女頭髮有點凌亂，竟然被網民指她外貌走樣，而且打扮似大媽路人。

鄧萃雯在內地為酒店開幕擔任表演嘉賓。（網上圖片）

雯女素顏親民自拍，卻被人刻意抹黑，隨即有粉絲為她抱不平，Po出雯女到關禮傑婚宴的舊照片，相中除了雯女，還有另一位大美人邵美琪，網民指關禮傑1990年結婚，距今相隔30年，但雯女外貌除了變得成熟一點，其他沒有多大改變，不折不扣是純天然美女。網民還意外發現，其實邵美琪和關禮傑在當年也是靚仔靚女，至今仍是帥哥美女，跟雯女一樣也屬於凍齡藝人，證明上一代明星較為耐看，形象入屋，難怪無綫開拍《巾幗梟雄4》，有意搵雯女回巢當女主角，只是雯女現時在內地甚吃得開，會否返娘家拍劇，確是未知之數。

同場加映阮嘉敏長腿美圖：