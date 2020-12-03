岑麗香成無綫最靚排球女將　盤點花旦排球造型朱晨麗勁惹火

ViuTV劇集《男排女將》開播，既有組合Mirror又有鄧麗欣，吸引唔少年輕觀眾。其實過往都有不少排球情節出現喺無綫劇集，大家最有印象又會係邊位女星呢？

《 特技人 》

喺無綫劇集《 特技人 》中，扮演專門特技人嘅朱晨麗一出場就為傅嘉莉擔任替身，拍攝沙灘拍球場口。當時就連她自己都話呢場戲入面的衣着打扮，仲性感過當年選港姐的水着look。

呢一幕只在節目巡禮上出現過，劇集正式播出時，或者因為太過噴血，所以被刪除。（電視圖片）

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同樣係《特技人》，大家又覺得傅嘉莉呢一身排球look如何呢?

喺朱晨麗出場之前，都有一定吸引力。

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《果欄中的江湖大嫂》

由於劇集需要，岑麗香同馮盈盈齊換上泳衣熱褲玩沙灘排球，雖然得個樣，但觀眾都睇得賞心悅目。

呢個畫面可一不可再。（資料圖片）

《 愛·回家之開心速遞 》

周梓盈、呂慧儀、岑杏賢、林淑敏、何綺雲、沈可欣等人曾為劇集化身排球女將，個個都似模似樣。

為咗呢一集，仲特地搵埋九十年代真國手孫玥客串。（影片截圖）

《赤沙印記@四葉草2》

呢套應該算係真正同排球有關嘅劇集，當年仲係少女嘅陳自瑤（23歲）、楊秀惠（20歲）同李思欣（21歲），如今已成為人妻，想落場打排球應該難過登天。

《赤沙印記@四葉草2》是TVB以沙灘排球為題材所製作的青春偶像電視劇,當年大膽起用多位新人。