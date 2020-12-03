陳靜Dada IG重溫12年前出道廣告　網民激讚零變化：經典過爆炸糖

相信有不少人對Dada Chan（陳靜）給人的第一印象，就是2012年電影《低俗喜劇》所飾演的角色「爆炸糖」。毫無疑問，當年「爆炸糖」為她帶來首個電影界殊榮──第32屆香港電影金像獎的「最佳女配角」，其後一句「多謝高登先」得獎感言，更令她一連幾日成為網上討論熱話，而「多謝高登先」亦一度成為當時的潮語。但其實Dada早於2008年拍廣告涉足演藝圈，尤其是她與陳柏宇拍攝的百果園飲品電視廣告（2008），當時清純可愛的Dada已成功俘虜到不少男士的心，有「百果園E神」之稱。

重溫一下當年經典：

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事隔多年，陳靜已經成功轉型做演員，不過偶爾亦會客串下廣告界，早前更入圍美國電影評論網站TC Candler 「全球百大美女2020排行榜」提名。日前，DaDa就在個人IG享了一系列她出道初期所拍攝的廣告，推鎖的產品包括多個百果園、潮流服飾、洗髮水以及護膚品等，連她自己都笑言：「嘩…多少年」。不過網友對這些「舊作」有讚冇彈，更激讚Dada零變化食防腐劑長大，更有人直言這些都經典過「爆炸糖」。

不過在這堆組圖中，竟然缺少了當年最受觀眾歡迎的「西瓜汁」以及「熱情果汁」廣告，如此經典，當然要逐格重溫！

重溫「西瓜汁」（2013）以及「熱情果汁」（2014）廣告：

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重溫Dada陳靜黑白性感寫真同其他IG靚相：