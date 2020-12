「細龍太」陳偉琪遭無綫(TVB)雪藏近大半年,日前終獲安排現身台慶表演豎琴,亦即代表有望解封。除了觀眾開心外,陳偉琪同樣心情大靚在IG上載多張行山照片。她穿上黑色吊帶運動裝曬美好身段,擺出多個富有年代感的甫士並寫着:「Some hiking was done today. Some old school modelling poses were struck.」照片一出,隨即引來網民留言兼心心眼:「女神細龍太快啲『回家』。」